La mafia uccide solo d’estate 2: anticipazioni stasera e trama

Dopo il grande debutto della seconda stagione de La mafia uccide solo d’estate, questa sera andrà in onda la seconda puntata.

La serie, esattamente come la precedente, trae spunto dall’omonima opera cinematografica di Pierfrancesco Diliberto, conosciuto da tutti come Pif.

Oltre alla voce narrante, quella di Pif, si riconfermano nel cast Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna e Valentina D’Agostino, con la partecipazione straordinaria di Nino Frassica.



Ancora una volta, le vicende della famiglia Giammarresi si intrecceranno con la mafia siciliana e con i terribili fatti di cronaca che hanno segnato un’epoca. Il tutto sarà filtrato dallo sguardo innocente del protagonista, adolescente di appena dodici anni.

Cast e anticipazioni della serie, in onda dal 26 aprile

La mafia uccide solo d’estate 2: questa sera seconda puntata

Alla storia della famiglia Giammarresi, si affianca quella di altri personaggi, come Massimo e Patrizia.

Lorenzo dovrà fare i conti con le minacce dei mafiosi per aver testimoniato contro di loro durante il processo per la morte di Chinnici. Per questo motivo cerca di convincere sua moglie e i suoi due figli a trasferirsi a Milano. La sua famiglia, però, non lo appoggerà in questa scelta.

La mafia uccide solo d’estate 2: anticipazioni trama

Nella seconda puntata vedremo Lorenzo sempre più immerso nello studio per superare il concorso alla regione, tanto da non accorgersi che sua moglie gli sta nascondendo qualcosa di importante.

Dal canto suo, Angela scopre di essere incinta e, spaventata, deciderà di mettere fine alla gravidanza. Data la sua giovane età, la ragazza finirà in un ambulatorio clandestino, cosa che le causerà non poche complicazioni.

Anche per Massimo sarà tempo di cambiamenti. Il boss Buscetta gli assegnerà un grande incarico e, nel frattempo, si innamorerà della bella Jolanda.

