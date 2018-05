Diretta Roma-Liverpool: streaming, highlights e risultato LIVE 0-0

Diretta Roma-Liverpool: streaming, highlights e risultato LIVE

Diretta Roma-Liverpool: le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy

Allenatore: Di Francesco

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané

Allenatore: Klopp

ARBITRO: Damir Skomina (Slovenia)

Diretta Roma-Liverpool: dove seguire il match

Il match sarà visibile per gli abbonati su Premium Sport ed in streaming su Premium Play.

In chiaro invece verrà trasmesso da Canale 5 ed in streaming su Mediaset On Demand.

Diretta Roma-Liverpool: il prepartita

Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta streaming LIVE di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League che si disputerà allo stadio “Olimpico” di Roma questa sera a partire dalle ore 20:45.

La Roma è chiamata alla seconda impresa consecutiva, dopo aver eliminato con una clamorosa rimonta il Barcellona solo poche settimane fa. Il 5-2 a sfavore subito nella partita di andata pesa sicuramente come un macigno, ma i giallorossi credono fortemente in un’altra impresa, spinti dal loro pubblico che riempirà in ogni ordine di posto lo stadio capitolino.

Il Liverpool visto il precedente non si fida della Roma. I reds sono consci di dover giocare questa partita come se fosse una finale e soprattutto senza dare peso al risultato di settimana scorsa ottenuto ad “Anfield“. Segnare è l’imperativo: anche un solo gol fatto può incidere in positivo per gli inglesi.

Di Francesco per questa sfida si affida all’artiglieria pesante ma deve fare a meno di Strootman, infortunato: al suo posto spazio per Lorenzo Pellegrini. In avanti ci sarà il trio formato da Schick ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

Klopp da parte sua dovrebbe schierare l’undici iniziale proposto martedì scorso nella sfida di andata, tranne per quanto riguarda Oxlaide-Chamberlain, infortunatosi gravemente al ginocchio all’andata che verrà sostituito da Wijnaldum, che era subentrato proprio al posto dell’ex Arsenal.