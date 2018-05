Pensioni ultime notizie: Quota 100 e 41, scontro Fornero-Fedriga.

Sulle pensioni ultime notizie richiamano lo scontro a distanza tra Elsa Fornero e Massimiliano Fedriga. A quasi 2 mesi dal voto un governo ancora non si è formato. E lo spettro di nuove elezioni sembra sempre più vicino. Il timore di un governo Salvini è però ancora reale, almeno secondo la Fornero. Come ormai ben sappiamo tutti, un eventuale governo Salvini agirebbe con quanto promesso in campagna elettorale. Non solo flat tax, ma anche una rivoluzione del sistema pensionistico. Cominciando dall’introduzione di Quota 100 e Quota 41; due misure considerate comunque costose e forse anche penalizzanti per certe categorie di lavoratori in procinto di andare in pensione. Ma soprattutto la volontà di abolire la riforma Fornero, sebbene ultimamente quel termine sia diventato più frequentemente “superare”, forse gradualmente nel corso degli anni.

Pensioni ultime notizie: le parole della Fornero

Stavolta l’ex ministro del Welfare Elsa Fornero ha parlato alla radio; e più nel dettaglio è intervenuta a Circo Massimo, trasmissione in onda su Radio Capital. Affermando, anzi, confermando il timore di un eventuale governo a guida Salvini. Quest’ultimo è passato dai toni battaglieri della campagna elettorale, ma adesso “dice che ci vuole tempo” per fare quanto promesso. “Vada a spiegarlo a chi ha promesso di cancellare la Legge Fornero”, ha dichiarato l’ex ministro delle politiche sociali. “Se non si può fare, un motivo ci sarà”. Il giudizio si sposta inevitabilmente sulla campagna elettorale. La Fornero ha considerato errato “usare la riforma per scannarsi e scannare me”. Sarebbe stato sufficiente invece “monitorarla anziché trasformarla in uno strumento di propaganda politica”.

Pensioni ultime notizie: la risposta di Fedriga

Sempre nel corso della stessa trasmissione è intervenuto anche il neo presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il leghista ha risposto per le rime alla Fornero, difendendo il proprio leader. “Siamo contenti della sua preoccupazione. Partiamo da due posizioni molto lontane. Lei è l’artefice di una riforma dannosa; e ha impedito l’occupazione spostando il costo della previdenza dal pubblico al privato. Fa bene a preoccuparsi e a temere che al governo voglia andare una forza come la nostra”.

