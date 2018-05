Offerte di lavoro: McDonald’s cerca personale, ecco requisiti e posti

McDonald’s è alla ricerca di nuovo personale da inserire nei propri ristoranti.

Attualmente sono disponibili delle offerte di lavoro per la prossima apertura del nuovo ristorante di Segrate.

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi. Queste sono solo alcune delle caratteristiche richieste per potersi candidare alla posizione di Crew. Tra le altre:

Diploma di scuola media superiore;

Ottime doti relazionali;

Orientamento al teamworking;

conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

Offerte di lavoro: candidature entro metà maggio

Le candidature possono essere inviate online entro il 15 maggio 2018. Oltre a caricare il proprio CV, il candidato dovrà rispondere ad alcuni quesiti inerenti la disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati e area geografica di interesse. In più, i candidati dovranno compilare un test comportamentale. Tutti coloro che supereranno i test saranno contattati per un colloquio individuale previsto per il 16 maggio presso il ristorante McDonald’s in via Rivoltana 64 a Segrate.

Al momento McDonald’s sta cercando anche Addetti alla ristorazione veloce/crew a: Foiano della Chiana (Arezzo), Lucca, Cecina (Livorno), Montecatini Terme (Pistoia), Montemurlo (Prato), Siena, Pisa, Carmagnola – Venaria Reale – Beinasco (Torino), Bologna, Segrate (Milano), Stradella – Montebello della Battaglia – Voghera (Pavia), Piacenza, Torino, Verona, Peschiera del Garda e Affi (Verona). Gli annunci hanno data di scadenza diversa, compresa tra il 5 e il 24 maggio a seconda delle città interessate.

Eni e Conad, posti e requisiti richiesti a maggio 2018

Le offerte di lavoro a Milano

Per Milano si cercano anche manager, hostess e steward per cui si richiede:

diploma;

disponibilità a lavorare su turni;

conoscenza di una lingua straniera.

Infine, entro il 6 maggio 2018 è possibile candidarsi per il McItalia Job Tour a Firenze per cui McDonald’s selezionerà 35 risorse per le posizioni di Crew, Hostess e Steward.

Per maggiori iunformazioni, visitare il sito web di McDonald’s nella sezione “opportunità di lavoro”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM