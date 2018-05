Finale Champions 2018: data e dove si gioca Real Madrid-Liverpool.

Tutto pronto per la finale di Champions League 2018, che avrà luogo allo Stadio Olimpico di Kiev, capitale dell’Ucraina, il 26 Maggio. Ci si aspetta una partita bella, spettacolare e combattuta tra 2 squadre in forma e molto ciniche dal punto di vista realizzativo. Da un lato il Real Madrid e dall’altro il Liverpool, entrambe pronte a contendersi la Coppa dalle grandi orecchie.

Finale Champions 2018: le due squadre. Blancos contro Reds

Real Madrid e Liverpool, approdate alla fase conclusiva della Coppa, vivono due finali di stagione differenti. Gli spagnoli sono terzi in Liga, fuori dalla Coppa del Re e lontani dallo scudetto, già assegnato al Barcellona. Questa finale, la loro terza consecutiva (16esima nella loro storia), salverebbe la disastrosa e altalenante stagione dei Blancos, guidati da Zidane. Per i Reds invece è stato l’anno della svolta. Gli inglesi, guidati da Klopp, hanno collezionato diverse vittorie (come quella contro il City) e si sono posizionati al terzo posto in Premier League, in lotta per il secondo contro lo United di Mourinho, ma anch’essi fuori dalla lotta scudetto, ormai vinto dal Manchester City.

Per il Liverpool questa è una finale che manca da troppo tempo e coronerebbe una stagione stratosferica. Entrambe le squadre sono approdate in finale per il rotto della cuffia, in due semifinali che hanno visto trionfare Real contro Bayern e Liverpool contro Roma, soprattutto grazie a sangue freddo, esperienza dei singoli (e della squadra) e a qualche errore arbitrale.

Aspettando la finale Champions 2018

Aspettando la finale, sia Blancos che Reds si concentreranno sulle ultime partite di campionato per puntare alla seconda posizione e a concretizzare il loro terzo posto in classifica. Si prevede comunque una partita dura ma estremamente interessante, tra una squadra ormai affermata ed una rivelazione che ha stupito tutti. Tra Real Madrid e Liverpool ci si aspetta una sfida tra gatto e topo, dove a vincere saranno soprattutto i nervi saldi.

