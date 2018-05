Gmail nuova grafica: cosa cambia e quando le nuove funzioni.

Gmail si rinnova, sia sotto l’aspetto grafico sia sotto quello funzionale. Lo scopo principale è quello di ottimizzare ulteriormente l’esperienza utente su una delle caselle di posta elettronica più utilizzate al mondo. Renderla più intelligente, intuitiva, ma soprattutto finalizzata alle esigenze degli utenti, e adattata ai tempi che cambiano. Il rinnovo grafico di Gmail passa dunque per una funzionalità più efficiente e per un arricchimento di nuove opzioni. Andiamo a scoprire quali.

Gmail: nuova grafica e funzionalità, ecco cosa cambia

I più grandi cambiamenti sul nuovo Gmail compaiono sulla colonna di destra. Le modifiche grafiche riguardano le icone, quelle che oggi selezioniamo attraverso l’apposita griglia di funzionalità. Ebbene, sotto questo aspetto ci saranno delle vere e proprie scorciatoie che porteranno a Calendario, Note e Tasks. La griglia sarà personalizzabile, in modo tale da inserire tutti gli applicativi che utilizziamo sovente. Tasks sarà una funzione importante perché ci consentirà di aggiungere dei promemoria; oppure di trascinarvi letteralmente una e-mail, integrarla nel calendario, segnare una nota relativa alla mail stessa.

Inoltre comparirà un nuovo comando dalle impostazioni relative alle mail. Accanto ai pulsanti come Archivia, Elimina, Contrassegna, spunterà una nuova azione, denominata Snooze. Si tratta di una opzione da utilizzare quando ci serve di rimandare il messaggio al momento in cui possiamo dedicargli maggior tempo.

Nuova Gmail: allegati, risposte dirette e sicurezza

Novità anche per gli allegati. A oggi le e-mail che contengono documenti in allegato sono contrassegnati con un’icona a forma di graffetta. Ebbene, con la nuova grafica di Gmail sarà possibile visualizzare l’anteprima degli allegati. In più, cliccando sopra l’opzione saremo rimandati a una pagina che li contiene tutti, permettendoci così di visualizzarli direttamente e di evitare perdite di tempo nel cercare l’allegato desiderato.

Smart Reply è l’opzione che ci consentirà di fornire risposte automatiche e rapide a messaggi e conversazioni ricevute. Last but not least, la nuova Gmail avrà un sistema di sicurezza potenziato, dotato di nuove soluzioni finalizzate a contrastare il phishing.

Le novità sopra riportare dovrebbero essere disponibili a partire da martedì 8 maggio 2018.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM