MotoGP 2018: GP Jerez orari, diretta tv e streaming.

La MotoGP torna in Italia dopo le prime 3 gare disputate in Qatar, Argentina e Texas. Dopo questi primi incontri, la Honda sembra essere la favorita. La Ducati consistente con un Dovizioso in testa alla classifica, di un solo punto per il momento. Yamaha che è in crescita e sta lavorando sull’elettronica per colmare il divario tecnico e per mettere a disposizione di Rossi e Viñales una moto dalle prestazioni più efficienti su qualsiasi circuito. Suzuki, che ad Austin ha festeggiato il terzo posto con Iannone, è sempre più presente tra le prime 3 posizioni.

MotoGP 2018: orari e diretta

Gli orari TV delle prove, delle qualifiche e delle gare di MotoGP, Moto 2 e Moto 3 sono in diretta su Sky Sport e in differita su TV8. Giovedì 3 Maggio c’è alle 17:00 la “Diretta Conferenza Stampa MotoGP” e alle 18:00 “Paddock Live Show”. Il 4 Maggio invece andranno in onda dalle 8:50 prima “Paddock Live”, a seguire alle 8:55 “Moto3 Prove Libere 1”, 9:50 “MotoGP Prove Libere 1”, 10:50 “Moto2 Prove Libere 1”, 13:00 “Paddock Live”, 13:05 “Moto3 Prove Libere 2”, 14:00 “MotoGP Prove Libere 2”, alle 15:00 “Moto2 Prove Libere 2”, ore 16:00 “Paddock Live” e per concludere alle 18:00 “Paddock Live Show”.

La programmazione di Sabato 5 Maggio è la seguente: 8:50 “Paddock Live”, 8:55 “Moto3 Prove Libere 3”, 9:50 “MotoGP Prove Libere 3”, 10:50 “Moto2 Prove Libere 3”, 12:15 “Paddock Live”, 12:30 “Moto3 Qualifiche”, 13:30 “MotoGP Prove Libere 4”, 14:05 “MotoGP Qualifiche”, 15:00 “Moto2 Qualifiche”, alle 17:00 “Conferenza Stampa Post-Qualifiche”, per concludere ore 18:00 “Paddock Live Show”.

Domenica 6 Maggio andrà in onda alle 8:30 “Paddock Live”, ore 8:40 “Moto3 Warm Up”, poi 9:10 “Moto2 Warm Up”, 9:40 “MotoGP Warm Up”, 10:30 “Paddock Live”, alle 11:00 “Moto3 Gara”, 12:20 “Moto2 Gara”, alle ore 13:15 “Paddock Live Gara”, 13:30 “Grid MotoGP”, 14:00 “MotoGP Gara”, alle 15:00 “Zona Rossa”, 15:45 “Paddock Live Ultimo Giro”, il tutto termine alle ore 19:00 con “Race Anatomy”.

MotoGP 2018: Programmazione TV8

La programmazione su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) andrà in onda Sabato 5 e Domenica 6 Maggio. Sabato alle 18:15 “Studio MotoGP” e alle 19:45 “Sintesi qualifiche Moto 3, Moto GP e moto 2”. Domenica alle 17:00 “Studio MotoGP, alle ore 18:00 “Moto 3 Gara” (differita), ore 19:00 “Studio MotoGP”, 19:20 “Moto2 Gara” (differita), 20:15 “Studio MotoGP”, alle 21:00 “Gara MotoGP” (differita), infine alle 22:00 “Studio MotoGP”.

