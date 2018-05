Giro d’Italia 2018: -1 al via da Gerusalemme, andiamo a conoscere i premi

Mancano oramai meno di ventiquattro ore alla partenza, da Gerusalemme, del Giro d’Italia 2018.

La corsa rosa disputerà le prime tre tappe in Israele, per poi sfruttare il primo giorno di riposo per il trasferimento in Italia, dove si correranno le restanti tappe partendo dalla Sicilia e attraversando tutto il paese per poi riscendere fino ad arrivare a Roma, teatro della passerella finale il prossimo 27 maggio.

Oggi andiamo ad illustrarvi i premi in denaro della corsa.

LEGGI ANCHE: Giro d’Italia 2018: tappe, percorso e altimetria. I 6 favoriti

Aumenta il montepremi totale nel Giro d’Italia 2018

Il sito di Eurosport è andato a spulciare i dati relativi a tutti i premi del Giro, constatando come prima novità un piccolo ma significativo aumento del montepremi totale, passato da €1.385.000 della scorsa edizione a €1.500.000 in questa.

In questo milione e mezzo son compresi ovviamente la vittoria della classifica generale, quella delle altre classifiche, della vittoria di tappa e del resto.

Il Giro d’Italia 2018 arricchisce la maglia rosa, immutate le altre maglie

Nel 2017 Tom Doumoulin, vincitore della corsa, grazie alla conquista finale dell’ambitissima maglia rosa ha incassato in totale €215.000, suddivisi in parte fissa (€115.000) e premi speciali destinati appunto al vincitore (€90.000).

Quest’anno la parte fissa resta invariata ma aumenteranno i premi speciali, oggi stimati in ulteriori €150.000 per il vincitore, a scalare fino al decimo classificato nella generale.

Chi concluderà la corsa al secondo posto di parte fissa andrà a percepire €58.000, il terzo €28.000. Dal decimo al ventesimo classificato il guadagno sarà di poco più di €2000 euro.

Tutti gli altri premi del Giro d’Italia 2018

La maglia rosa di giornata alla fine della tappa avrà un compenso di €2000, il vincitore di un traguardo volante (i traguardi posti lungo la tappa) €500, il corridore in testa alla generale alla fine della giornata €800, quello in testa alle altre classifiche (ciclamino, blu e bianca) €750, la fuga di giornata €150 e il più combattivo €300.

LEGGI ANCHE: Giro d’Italia 2018: favoriti e outsider per la maglia rosa

I premi per le squadre al Giro d’Italia 2018

La squadra premiata come migliore al termine delle tre settimane vincerà €5000, la migliore di giornata €500.

Il premio fair-play assegna una remunerazione alle prime tre squadre classificate in questa speciale classifica: alla prima andranno €5000, alla seconda €3000 e alla terza €2000.

Le classifiche dei tempi e dei punti per le squadre assegnano in totale €33.900.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM