Serie A, 36a giornata: calendario e orari tv delle partite.

La 36esima giornata di Serie A si apre Sabato 5 Maggio alle ore 18:00 con Milan-Verona, a seguire alle ore 20:45 Juventus che affronta il Bologna. Domenica giocheranno Udinese-Inter come lunch match, Lazio-Atalanta, Spal-Benevento, Chievo-Crotone, Genoa-Fiorentina, Napoli-Torino, Sassuolo-Sampdoria e il posticipo tra Cagliari e Roma delle 20:45.

Serie A: partite del sabato e lunch match

Il weekend calcistico inizia con Milan-Verona (visibile su Sky SuperCalcio HD) alle ore 18:00 allo stadio San Siro. Nella partita di andata l’Hellas trovò la vittoria con un secco 3-0, stavolta l’impresa sembra più che impossibile, visto lo stato di forma dei rossoneri e la brutta situazione della squadra di Pecchia. In più, i dati affermano che a San Siro l’Hellas non ha mai vinto in Serie A, fermandosi a 15 sconfitte e 11 pareggi. Anche le statistiche di Juventus-Bologna (su Sky Sport 1 HD) non fanno ben sperare ai rossoblu. Negli ultimi 30 incontri hanno vinto una volta sola per 2-0 a Torino nel 2011. Ai bianconeri la vittoria serve come il pane per allungare a +7 in attesa del Napoli. Domenica alle 12:30 c’è Udinese-Inter (su Sky SuperCalcio HD). L’Udinese, che ha ottenuto solo 2 pareggi e ben 11 sconfitte nelle ultime 13 partite disputate, rischia di eguagliare la propria striscia negativa di partite senza successi in A, stabilita sia nel marzo 1951 che nel marzo 2006. L’Inter invece ha trovato solo 2 vittorie nelle ultime 10 trasferte. Ad entrambe servono i 3 punti. All’Udinese per allontanarsi definitivamente dal baratro della retrocessione e all’Inter per rincorrere ancora l’ultimo posto in Champions.

Le partite della Domenica

Nel pomeriggio di Domenica alle ore 15:00 si giocano Napoli-Torino (su Sky Calcio 1 HD), Lazio-Atalanta (Sky Calcio 2 HD), Genoa-Fiorentina (Sky Calcio 3 HD), Chievo-Crotone (Sky Calcio 4 HD), Spal-Benevento (Sky Calcio 5 HD). Il Napoli ha l’obbligo di vincere per non sprofondare ancora in una infinita illusione chiamata scudetto. Lazio e Atalanta lottano per il quarto e il sesto posto, sono tra le squadre più in forma del campionato e regalano grande spettacolo in campo. Chievo-Crotone e Spal-Benevento si giocano i punti salvezza, un errore potrebbe rivelarsi fatale. Genoa-Fiorentina parla di due squadre a metà classifica, che vogliono concludere al meglio la propria stagione. Grazie a Sky SuperCalcio HD c’è Diretta Gol, che permette la visione di spezzoni di ogni match con le azioni più salienti e le reti. Il posticipo serale vede Cagliari-Roma. I sardi sono a rischio retrocessione mentre i capitolini, seppur delusi dall’eliminazione in Champions ad un passo dalla finale, si contendono il terzo posto a pari punti contro la Lazio. La vittoria quindi deve essere l’unico obiettivo, in vista poi della Juventus.

