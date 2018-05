Intesa Sanpaolo: conto corrente gratis con Tim, come funziona.

Collaborazione produttiva e conveniente per molti clienti Intesa Sanpaolo, quella tra l’istituto di credito e l’operatore telefonico Tim. Dalla partnership è infatti nata una promozione valida fino al 12 maggio; riservata a tutti quei clienti over 60 che richiederanno Carta Oro o Carta Oro Exclusive. Il vantaggio più importante sta nell’azzeramento del canone per 2 anni relativi alle Carte di cui sopra. Nonché la fruizione dell’offerta Tim 60+ Super, con un costo di 9,90 euro a rinnovo mensile, che sarà direttamente addebitato sulle Carte Oro.

Intesa Sanpaolo: Tim 60+ Super con Carta Oro e Carta Oro Exclusive

Sulla pagina del sito di Intesa Sanpaolo dedicata all’offerta, si invitano i clienti over 60 interessati alla promo a recarsi in filiale per scoprire ulteriori dettagli sulla promo. Con Carta Oro e Carta Oro Exclusive, si avrà diritto a coperture assicurative per gli acquisti online; oltre alla garanzia scippo da ATM. Con Carta Oro Exclusive, inoltre, si avrà a disposizione un assistente personale che aiuterà il cliente a organizzare i propri impegni. In più c’è il fattore sicurezza da non dimenticare. Grazie a un servizio Protezione di Identità, che avviserà il cliente nel caso le sue informazioni personali vengano esposte al rischio di furti online. Il canone? Con l’offerta Tim, non costerà nulla per 24 mesi.

Ma al di là dei vantaggi riservati dalle Carte Oro, ci sono anche quelli relativi all’offerta Tim 60+ Super. Che include minuti illimitati, 100 sms, 5 GB di traffico dati. In più l’utente avrà diritto a un’assistenza privilegiata 24/7 chiamando il 119; e al cosiddetto Doctor Tim, ovvero un supporto per smartphone. A questo si aggiungono smartphone a prezzi agevolati. Il tutto al costo di 9,90 euro al mese, con domiciliazione presso conto corrente o carta di credito.

Intesa Sanpaolo e Tim 60+ Super: come attivare l’offerta

Come attivare l’offerta? Intesa Sanpaolo invita i clienti interessati a recarsi presso una filiale del gruppo Intesa, anche dopo aver preso appuntamento per richiedere la Carta. L’istituto bancario informa che una volta concessa la carta di credito, “la filiale invierà via email al cliente un voucher con un codice sconto da stampare e presentare entro il 30 giugno 2018 presso un negozio Tim”. Così si otterranno le condizioni agevolate riservate ai clienti Intesa, con tanto di domiciliazione del pagamento dell’offerta su conto corrente o carta di credito. Tuttavia, 2 mesi dopo l’attivazione dell’offerta Tim 60+ Super, la banca verificherà che sul conto corrente o carta di credito la domiciliazione dell’offerta Tim sia ancora attiva. “in caso contrario revocherà le agevolazioni sulla carta di credito”.

