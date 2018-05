Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile e ricaricabile a maggio 2018.

Nuovo mese, nuove offerte dalle principali compagnie telefoniche in Italia. Tim, Wind e Vodafone hanno lanciato offerte molto interessanti per il mese di maggio 2018; cercando di convincere la clientela a passare sotto i propri operatori. Ma anche cercando di radicalizzare la platea di clienti già acquisiti. Inoltre le promozioni si fanno sempre più interessanti, soprattutto aspettando l’arrivo dell’operatore low cost Iliad nel nostro Paese.

Offerte Tim mobile: le migliori di maggio 2018

Il 30 aprile 2018 Tim ha lanciato una promozione interessante che sarà valida fino al 27 maggio 2018. Si tratta di Tim Senza Limiti Platinum, maxi-promozione che include minuti illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet, più 60 minuti gratis per chiamare in alcuni Paesi esteri selezionati, europei e non. Il prezzo è di 59 euro mensili, ma qualora si scelga l’opzione di pagamento tramite carta di credito o conto corrente il costo del rinnovo scenderà a 49 euro.

Rinnovata per tutto il mese di maggio la gamma di offerte Tim Senza Limiti. Si parte con Senza Limiti Voce, con minuti illimitati verso tutti a 10 euro al mese. Si prosegue quindi con Senza Limiti Silver: minuti illimitati verso tutti e 2 GB di traffico internet; il tutto a 15 euro mensili, o 12 euro se si sceglie di rinnovare tramite carta di credito/conto corrente. Infine si conclude con Senza Limiti Gold, che offre minuti illimitati e 8 GB di traffico internet: 25 euro il mese il prezzo di questa promozione; oppure 18 se si scelgono le modlaità di pagamento rinnovo sopra riportate.

L’ultima promozione è denominata Tim Special Top + GB Free, che offre minuti illimitati verso tutti e 3,3 GB di traffico dati più altri 7,6 GB gratis. Il tutto a 10 euro mensili per il primo rinnovo, che poi diventeranno 10,82 euro.

Non solo Tim: le offerte Vodafone mobile più interessanti di maggio 2018

Anche Vodafone non è da meno nel promuovere offerte interessanti per questo mese. Tra le campagne WinBack che invitano gli ex utenti a ritornare sotto l’egida della compagnia tramite sms o contatto telefonico, se ne segnalano alcune interessanti. Si comincia con Vodafone Special 10 GB, che include 1000 minuti verso tutti, minuti illimitati verso un numero Vodafone, 1000 sms e 10 GB di traffico dati. Il costo? 10,80 euro a ogni rinnovo, più 5,20 euro per il costo di attivazione.

Si prosegue con un’altra offerta che amplia i GB di traffico internet. Vale a dire Vodafone Special 20 GB, che offre 1000 minuti verso tutti e 20 GB di traffico internet. L’offerta è riservata a clienti Tre, Wind e Operatori Virtuali. Il costo? 10,80 euro mensili. Si conclude infine con Vodafone Special 20 Giga, ma stavolta a 12 euro. I contenuti della promozione sono riservati solo a clienti Tim. E il costo di attivazione aumenta rispetto alle offerte sopraccitate: 6 euro.

Interessante anche un’altra offerta Vodafone, denominata Vodafone Simple, ma che sarà attivabile solo fino a domani, giovedì 3 maggio 2018. Il contenuto della promo include 1000 minuti, 1000 sms e 5 GB di traffico dati. Il costo? 10 euro ogni rinnovo. Se si volessero spendere 5 euro in più, si potrebbe attivare l’offerta Vodafone Simple+. Al prezzo di 15 euro, infatti, si potranno raddoppiare i GB di traffico dati, arrivando così a 10 Giga.

Offerte Wind mobile: le migliori di maggio 2018

All’appello delle migliori offerte mobile di maggio 2018 non poteva di certo mancare Wind. La compagnia arancione ha rinnovato la gamma di offerte All Inclusive Unlimited fino al 20 maggio 2018. Che includono minuti illimitati verso tutti e 5 GB di traffico dati, al costo mensile di 12 euro. Rinnovata anche Noi Tutti Unlimited Under 30: minuti illimitati e 5 GB di traffico dati. Costo del rinnovo? 9 euro mensili. Nonché Noi Tutti Unlimited 60+, riservata agli over 60, con le stesse condizioni, ma al prezzo mensile di 7 euro.

