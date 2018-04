Iliad Italia arriva a giugno, in apertura il primo store

Iliad Italia arriva a giugno, aperto il primo store

Secondo le indiscrezioni e varie fonti, Iliad sarebbe pronta a sbarcare anche in Italia, in particolare a Roma. Infatti nella capitale, nel centro commerciale Porta di Roma (uno dei più grandi di Italia), è stato avvistato un cartello che ha come slogan “Pronti per la rivoluzione” che lascia intuire un’imminente apertura dell’azienda di Xavier Niel. Questo messaggio lascia presagire altre aperture nella nostra penisola.

Iliad farà concorrenza a Tim, Vodafone e Wind

Pronto a fare concorrenza a Tim, Vodafone e Wind Tre, il nuovo store si gioca la carta delle offerte “super convenienti”; poggiandosi infatti su una propria rete, Iliad si preparerebbe ad offrire offerte e piani tariffari davvero allettanti, come ad esempio 30 GB di traffico 4G/LTE, minuti e SMS illimitati con soli 1,99 euro. Anche se questa ipotesi fosse vera, sarebbe difficile poter mantenere tariffe così basse per tutti. Potrebbe quindi essere solo un’offerta di lancio per i primi clienti.

Iliad: competitors hanno paura?

Nonostante ciò, questa nuova azienda ha tutti gli occhi puntati, tant’è che lo stesso amministratore delegato di Iliad Italia afferma che le altre compagnie mobili stiano provando ad intaccare il suo ingresso sul mercato per paura di una concorrenza che potrebbe finire molto presto. Lo stesso AD ha voluto confermare che l’azienda non è assolutamente in ritardo sulla tabella di marcia e che anzi è già pronta per il debutto di questa estate. In più lo store si impegnerà, per adesso, solo sul mobile senza escludere, però, che in futuro ci possa essere un intervento anche su reti fisse; per adesso il principale interesse è quello di non sacrificare la propria qualità per le offerte economiche.

Pronti a portare il 5G

Quindi, quasi per certo, Iliad Italia parteciperà all’asta per l’assegnazione in licenza dell’utilizzo delle nuove frequenze per il 5G. Le condizioni di gara sono ancora in fase di discussione e analisi presso gli uffici di AGCOM ma come si legge nella bozza di provvedimento, la ratio sarebbe quella di favorire l’ingresso di nuovi operatori; Iliad potrebbe beneficiarne e provare a spazzare immediatamente via la concorrenza.

