Nokia 6.1: prezzo e uscita in italia, la scheda tecnica

Il cellulare Nokia 6.1, con la nuova uscita nel 2018, cerca di essere più innovativo, pronto alle maggiori esigenze e con un prezzo non esagerato; infatti lo smartphone si trova nei migliori negozi di elettronica con due differenti tinte, nera e rame, a soli 279 euro col nome di Nokia 6.1 ,distinguendosi da quello precedente.

Nokia 6.1: che novità?

Sono diverse le novità che interessano questo cellulare, come ad esempio la USB Type-C con supporto alla carica veloce che permette di ottenere il 50% di carica in soli 30 minuti. La fotocamera posteriore usa lenti ZEISS e un sensore da 16 MP con flash dual-tone, mentre quella anteriore un sensore da 8 MP. In più, con la modalità Dual-Sight, si possono usare contemporaneamente entrambe le fotocamere e c’è anche il riconoscimento facciale come importante novità. Oltre questo, abbiamo anche, grazie alle innovazioni dell’Oreo, il Picture-in-Picture, le Instant App e le nuove emoji.

Per quanto riguarda la scocca, ci sono dei cambiamenti; lo Snapdragon 430 viene adesso sostituito con il Qualcomm Snapdragon 630, Mobile Platform che comporta maggiori prestazioni (fino al 60%) rispetto a quello precedente. Lo smartphone offre anche un Dual-Sight potenziato, ottiche ZEISS, la ricarica rapida attraverso la porta USB Type-C e un rapporto screen-to-body più compatto. La scocca è realizzata con un unico blocco in alluminio serie 6000, il vetro anteriore invece è un Gorilla Glass 2.5D, con angoli arrotondati e la scelta dei materiali dovrebbe garantire una buona resistenza e protezione contro cadute e urti e garantire una buona durata. Lo schermo è sempre di 5,5 pollici con risoluzione in full HD.

Nokia 6.1 e il connubio con Android One

In più Nokia 6.1 entra a far parte della famiglia Android One, con l’esperienza software che viene seguita direttamente da Google e che quindi dovrebbe garantire aggiornamenti più veloci ed efficienti rispetto agli altri prodotti con la stessa fascia di prezzo.

Questo nuovo Android quindi promette grandi cose: grande durata, resistenza, efficienza e soprattutto la vincente innovazione su cui ha tanto puntato.

