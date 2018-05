Offerte di lavoro: Burger King assume personale, i requisiti a maggio 2018

Burger King apre un nuovo ristorante e sbarca a Cagliari. Per questo, è alla ricerca di nuovo personale da assumere nel punto di ristoro.

Burger King ricerca persone energiche, proattive e determinate da integrare come Addetti alla Ristorazione Fast Food.

Le risorse ricercate si occuperanno di:

– accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi, dalla ricezione e processo degli ordini alla consegna e pagamento;

– eseguire la preparazione dei prodotti in cucina per la vendita al pubblico;

– valutare la qualità del cibo seguendo le procedure aziendali in relazione agli standard di pulizia e igiene;

– quindi mantenere in ordine le postazioni di lavoro unitamente agli utensili e al materiale di cucina;

– rispettare le norme HACCP e della sicurezza;

– utilizzare le attrezzature di lavoro con cura;

– poi preparazione, conservazione e stoccaggio delle materie prime consegnate al ristorante;

– svolgere attività di pulizia dell’area sala, bagni ed esterno;

– infine relazionarsi con disponibilità e correttezza con i colleghi.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per potersi candidare, Burger King ricerca personale diplomato, anche senza esperienza. Importante essere residente, o comunque domiciliato, a Cagliari ed essere automunito. I candidati selezionati saranno disponibili a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi, nonchè ad essere flessibili nell’orario e a lavorare part time. Richiesta capacità di lavorare in team.

Attualmente, la candidatura è possibile solo attraverso la piattaforma Subito.it, dove gli interessati potranno rispondere direttamente all’annuncio e inviare il proprio CV.

Per il momento, aperte anche altre posizioni in Burger King. La catena di fast food ricerca Addetti alla Ristorazione a Pescara, Serravalle Scrivia (AL), Scrivia (AL), Reggio Emilia e Carpi (MO).

Per candidarsi, visitare la pagina web di Burger King dedicata alle posizioni aperte.

Infine, Burger King ha lanciato una selezione per la ricerca immediata di 20 giovani da inserire in un percorso di formazione per ricoprire il ruolo di Assistant Manager nei propri ristoranti.

La selezione è aperta a ragazzi e ragazze tra i 19 e i 30 anni da impiegare nei vari punti vendita sparsi sul territorio nazionale. I candidati selezionati frequenteranno 8 settimane di corso, presso la BURGER KING ACADEMY a Milano. Il corso avrà inizio a metà Maggio e termine a metà Luglio.

Questo, che prevede metà delle ore di lezione in aula e metà di training on the job all’interno dei vari ristoranti della catena; ciò tratterà le materie più varie approfondendo sia aspetti operativi legati a standard e procedure in materia di qualità e sicurezza alimentare, sia tematiche manageriali come la gestione profittevole del turno, del personale e la comunicazione.

Chi verrà inserito riceverà un’ indennità di tirocinio.

I candidati potranno inviare la domanda e il proprio curriculum vitae all’indirizzo: academy@burgerking.it.

