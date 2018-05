Il Segreto: anticipazioni di stasera e trame di metà maggio 2018

Nelle ultime puntate della famosa soap opera, in onda su Canale 5, avevamo lasciato Julieta alle prese con le indagini sull’incendio che aveva causato la morte di sua figlia.

Quando scopre che Saul non c’entra con il tragico accaduto, i due tornano insieme.

Dolores, intanto, ha ricevuto le carte per il divorzio da parte di suo marito, che si trova in Russia per lavoro. La donna rimane sconvolta per la notizia e decide di non rivelare nulla a nessuno e di non firmare le carte del divorzio. Dolores ignora i motivi che hanno spinto Pedro ad inviarle una simile richiesta.

Hernando, dal canto suo, gioisce per la gravidanza di Camila e si concedono un momento di pace. La serenità della coppia durerà poco perché avranno un tremendo litigio con Beatriz.

Anticipazioni trama delle puntate di fine aprile

Il Segreto: anticipazioni e colpi di scena puntate di maggio

Dolores scoprirà che Pedro ha un’amante, una bellissima ballerina russa e, di conseguenza, si rifiuterà di firmare il divorzio l’amante di Pedro è una giovane e avvenente ballerina.

Hernando e Camila cercheranno di convincere Beatriz a lasciare Puente Viejo insieme a loro, ma non sarà un’impresa semplice.

Aquilino ostacolerà Camila ed Hernando nella loro partenza per la Cecoslovacchia, ma Camila troverà comunque il modo di lasciare la città. Beatriz, dal canto suo, cercherà di riconquistare l’amore di Matias, ma l’uomo è follemente innamorato di sua moglie e la respingerà.

Nel frattempo, Severo e Carmelo cercheranno di fare del male a Donna Francisca, vera colpevole dell’incendio nella colonia che ha ucciso la figlia di Julietta. Saul, dal canto suo, prenderà la decisione di lasciare quest’ultima per cercare di proteggerla da suo fratello Prudencio.

