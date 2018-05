Cronaca ultime notizie: Pamela Mastropietro violentata e drogata da Oseghale

A pochi giorni dalla celebrazione dei funerali della giovane Pamela, l’intercettazione di una conversazione crea una vera e propria svolta all’interno del caso. Lucky Awelina si rivolge al terzo nigeriano indagato, ammettendo di essere stato contattato da Oseghale il 30 gennaio, giorno in cui Pamela è stata uccisa.

Stando alle parole pronunciate dal carcere di Ancona, Innocent Oseghale avrebbe fatto assumere alla ragazzina una grande quantità di eroina, per poi stuprarla mentre era stordita. Il martirio del corpo, sarebbe avvenuto dunque subito dopo, forse per cercare di eliminare ogni singola prova.

Pamela Mastropietro, funerali a Roma il 5 maggio

Cronaca ultime notizie: Pamela Mastropietro, accusa di violenza sessuale e omicidio

Gli esami del DNA rilevato sul corpo della vittima, ricordiamo, corrisponde a quello di Oseghale, maggior indiziato. Secondo il PM Giovanni Giorgio, non ci sarebbero dubbi sul fatto che i due abbiano avuto rapporti sessuali mentre la ragazza era in stato di incoscienza. Tale ipotesi è avvalorata dalla minuziosa pulizia e dalla cura con cui l’uomo ha cercato di liberarsi del corpo.

La Procura di Macerata ha così aperto un’inchiesta per violenza sessuale per chiarire se tale ipotesi sia più valida rispetto alle precedenti. Secondo la dinamica elaborata dal Gip, Pamela si è sentita improvvisamente male mentre si trovava a casa di Oseghale. La situazione pericolosa avrebbe spinto il Nigeriano ad uccidere la ragazzina, per poi cercare di sbarazzarsi del corpo.

l’ipotesi del giudice è che tra Pamela e Innocent Oseghale si fosse instaurato un rapporto di amicizia. Dunque, considera inverosimile che abbia potuto abusare di lei mentre si trovava in quello stato fisico e mentale. La dichiarazione di Lucky Awelina potrebbe essere, infatti, un tentativo di scagionare se stesso, facendo ricadere tutta la colpa sul suo connazionale.

