Sondaggi politici Ipsos: Lega sempre più su, flessione del Pd

Secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera è la Lega il partito che gode di migliore salute tra quelli dello scenario politico italiano. Infatti, stando alle elaborazioni dell’istituto di Nando Pagnoncelli, il Carroccio avrebbe raggiunto il 21,2% dei consensi; dunque, risulterebbe in crescita di quasi un punto di percentuale rispetto alla rilevazione di due settimane fa.

Un successo nelle intenzioni di voto che si riflette nei dati sul gradimento dei leader: è proprio Salvini quello più apprezzato dagli italiani. Il leader del centrodestra scavalca Di Maio che passa dal 45% di gradimento assegnatogli da Ipsos a fine aprile all’odierno 37%. D’altra parte, i 5 Stelle non accusano il colpo: pentastellati ancora ben saldi in testa ai partiti nazionali. Sin dalla chiusura delle urne si attestano poco sotto il 34% per l’istituto.

Nel centrodestra limita i danni Forza Italia, anche se è evidente il calo rispetto alle ultime politiche. Gli azzurri sarebbero oggi al 13% secondo Ipsos. Stessa cosa per il partito di Giorgia Meloni: pare chiaro come entrambi i partiti stiano soffrendo gli exploit della Lega, “dominante” a nel dibattito nazionale e uscita a testa alta dall’ultimo giro di elezioni regionali. D’altra parte, è il Pd la forza politica che più sta soffrendo in questa particolare fase politica. Guardando alle intenzioni di voto riportate da Ipsos si nota un brusco calo dei Dem nelle ultime due settimane: sarebbero al 18,3% per l’istituto, mezzo punto di percentuale in meno dal già magro risultato del 4 marzo.

Inoltre, conclude l’Ad di Ipsos Pagnoncelli sul Corsera:

“Un ulteriore indicatore del clima politico è rappresentato dal giudizio che gli elettori esprimono sull’operato dei partiti. A tale proposito è interessante analizzare non solo la graduatoria ma anche la parabola delle singole forze in campo. Al primo posto si colloca la Lega; il cui operato è gradito dal 46% degli elettori, in costante crescita dal mese di febbraio in poi (+ 18%). A seguire il M5S, con il 41% dei consensi; in crescita di 8 punti rispetto a febbraio, ma in calo di 10 punti rispetto al picco raggiunto a fine marzo. A seguire Fratelli d’Italia, sostenuta dal consenso del 27%, in crescita del 5% rispetto a febbraio nonostante la lieve flessione nelle intenzioni di voto (è un partito apprezzato che però non incrementa l’elettorato); quindi Forza Italia (23%, in calo del 6%), il Pd (19%, in calo dell’11%) e Leu (10%, in calo del 9%).

