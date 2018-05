Consultazioni Governo 2018: calendario e orari di Mattarella al Quirinale

Lunedì, le forze politiche convocate al Colle per un altro giro di consultazioni. Il Presidente Mattarella incontrerà per prima la delegazione del Movimento 5 Stelle; il colloquio con i pentastellati dovrebbe cominciare alle ore 10. Alle ore 11, invece, sarà il turno della coalizione di centrodestra che si presenterà unita. Un’ora dopo arriverà il turno del Partito Democratico. Quindi, si riprenderà alle 16 con i delegati di Liberi e Uguali. Infine, sono previsti 20 minuti di colloquio rispettivamente per il Gruppo delle Autonomie, compresa la SVP, e per il Gruppo Misto; mezz’ora poi sarà riservata a fare il punto della situazione con i Presidenti di Camera e Senato. Dunque, si concluderà con la Casellati intorno alle 18.30.

Consultazioni Governo 2018: calendario e orari di Mattarella al Quirinale

In queste ore l’ennesimo tentativo di Salvini, concordato con Berlusconi e Meloni, di avvicinare il Movimento 5 Stelle. Come era facile aspettarsi, si è concluso con una “fumata nera”. Gli abboccamenti tra Lega e 5 Stelle sono stati una nota dolente per il Quirinale sin dalla chiusura delle urne; d’altra parte, anche il Pd ha chiuso in fretta la porta a ogni dialogo in chiave maggioranza. Insomma, sono rimasti inascoltati gli inviti alla “responsabilità” pronunciati dal Capo dello Stato e, alla fine, i veti incrociati non solo non sono caduti ma si sono consolidati.

A rigor di logica, il Presidente Mattarella sarà costretto a intervenire “personalmente” nella risoluzione dello stallo. In tempi brevi chiederà alle Camere di sostenere un governo guidato da una personalità “super partes”. Obiettivo traghettare il paese oltre i potenziali rischi per la nostra economia: il taglio dei fondi per agricoltura e Mezzogiorno che potrebbe verificarsi a fine giugno, dopo il Consiglio Europeo, e l’aumento al 25% dell’Iva che diverrebbe automatico in caso di mancata approvazione della nuova Finanziaria.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM