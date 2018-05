Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 6 maggio 2018

Quest’anno ricorre il quarantennale dell’omicidio di Aldo Moro, avvenuto per mano delle Brigate Rosse. Per questso motivo l’onorevole Paolo Gentiloni, sarà ospite del programma Che tempo che fa per ricordare il tragico momento del rapimento e il successivo ritrovamento del corpo, eventi che sconvolsero l’Italia intera.

Ad accompagnare l’ex Presidente del Consiglio, vi saranno Giovanni Moro e l’attore Luca Zingaretti. Quest’ultimo è protagonista di 55 Giorni. L’Italia senza Moro, orazione civile che la sera dell’8 maggio introdurrà la programmazione interamente dedicata alla figura dello statista. C’è da aggiungere che l’elogio, di cui Zingaretti è protagonista e regista, è stato interamente girato in via Caetani a Roma; luogo in cui il corpo senza vita di Aldo Moro venne ritrovato dopo cinquantacinque giorni di prigionia.

Che tempo che fa: Andrea Bocelli e Loredana Berté

Per la parte dedicata alla musica, in studio avremo l’onore di accogliere due figure di spicco, Andrea Bocelli e Loredana Berté. Il Maestro Bocelli ci parlerà della sua nuova turneé mondiale e dello spettacolo teatrale che si terrà il 29 e il 30 luglio sulle colline di Lajatico, intitolato Teatro del Silenzio.

Quindi dal canto suo, la Berté torna a Che tempo che fa accompaganata dal gruppo musicale Boombadash, per presentare il suo nuovo singolo Non ti dico no, brano interpretato con l’energia tipica della cantante calabrese.

Cronaca ultime notizie: Pasquale De Falco, le fasi del negoziato di 11 ore

Ospite d’eccezione, sarà il cantante di origine russa Mihail, famoso per il singolo Who you are, che avremo l’onore di ascoltare live in studio

Che tempo che fa: lunedì, il tavolo

Lunedì, in seconda serata, consueto appuntamento con Il Tavolo di Che tempo che fa. Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti accompagnano Fabio Fazio nella conduzione del talck show.

Poi al Tavolo siederanno Loredana Bertè e la campionessa di tennis Lea Pericoli, madrina del prossimo campionato campionato che si terrà appunto qui a Roma.

Per concludere, Anna Tatangelo, presenterà il suo nuovo singolo Smetti di chiedere scusa.

