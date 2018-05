Diretta Barcellona-Real Madrid: streaming, highlights e risultato LIVE – 0-0

Diretta Barcellona-Real Madrid: le probabili formazioni

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Jordi Alba; Coutinho, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. All. Valverde

REAL MADRID (4-3-3): Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modrid, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zidane

Diretta Barcellona-Real Madrid: streaming e dove vederla

Sarà possibile vedere il Clasico in tv su Fox Sports ed in streaming su Sky Go e Now TV.

Diretta Barcellona-Real Madrid: il prepartita

Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta streaming LIVE di Barcellona-Real Madrid, match valido per la 36a giornata di Liga spagnola che si disputerà alle ore 20:45 allo stadio “Camp Nou” di Barcellona.

E’ il Clasico, è la partita delle partite, è Barcellona-Real Madrid!

Nonostante i blaugrana siano già diventati Campioni di Spagna, questo scontro resta sempre e comunque a prescindere da tutto la partita per eccellenza.

Due delle squadre più tifate al mondo, Messi contro Ronaldo, Piqué contro Ramos, la Catalunya intera contro il centralismo di Madrid, ora più che mai. La Spagna e il mondo si fermano per due ore.

La sfida è stata accesa in settimana quando il Real ha fatto sapere di non voler assolutamente fare il pasillo né al Barcellona, né tantomeno a Don Andres Iniesta. Per chi non lo sapesse trattasi del saluto con cui gli avversari di giornata celebrano i neo campioni.

Nemmeno davanti al mito di Iniesta il Real fa sconti.

Il Barcellona schiererà contro gli odiati rivali la formazione più forte disponibile guidata dal duo Messi-Suarez in avanti.

Il Real dal canto suo deve rinunciare all’infortunato Isco, nemmeno convocato. L’attacco dovrebbe essere guidato dalla BBC Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo.