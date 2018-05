NoiPa cedolino maggio: arretrati scuola, le cifre esatte dell’emissione.

Dopo la firma definitiva sul contratto scuola, NoiPa ha cominciato l’iter relativo all’elaborazione dei pagamenti. Come già annunciato nei giorni scorsi, maggio sarà il mese in cui saranno erogati gli arretrati tramite apposita emissione speciale. A giugno, invece, è previsto l’erogazione degli aumenti stipendio in busta paga. Per quanto riguarda questi ultimi le cifre vanno da 80 a 110 euro lordi circa al mese; per gli arretrati le cifre variano in base al profilo professionale e all’anzianità di servizio. Gli arretrati comprenderanno il biennio 2016-2017 e i primi mesi del 2018. Pertanto da gennaio a maggio stesso.

NoiPa cedolino maggio: arretrati con emissione speciale

Come già scritto sopra, gli arretrati saranno erogati da NoiPa tramite apposita emissione speciale. Il cedolino dovrebbe essere visibile verso la metà del mese; e l’accredito dei soldi avverrà entro circa 10 giorni dalla data dell’emissione.

Infatti, come si legge sul sito NoiPa, l’emissione speciale “viene effettuata al di fuori della rata ordinaria per il pagamento delle competenze stipendiali; relative a rate pregresse di stipendio e di particolari arretrati”. Per ciò che concerne l’elaborazione delle emissioni speciali le competenze stipendiali vengono caricate secondo le seguenti tempistiche.

2 volte al mese, con caricamento da centro, al personale supplente della scuola;

1 volta al mese, con caricamento tramite funzioni online, al personale breve e saltuario della scuola e ai volontari VV.FF.

Inoltre, “le competenze derivanti da arretrati generati dal sistema (tra cui applicazioni CCNL, ndr) vengono liquidate a tutto il personale in particolari periodi dell’anno; o su richiesta delle amministrazioni.

NoiPa cedolino maggio scuola: arretrati, le cifre esatte

Nelle tabelle seguenti elencheremo le cifre esatte degli arretrati; che, ricordiamo, varieranno in base al profilo professionale e all’anzianità di servizio. Inoltre specificheremo cifre lorde e cifre nette spettanti. Si va da un minimo di 285 euro fino un massimo di 661 euro. Ecco le tabelle riepilogative relative all’erogazione degli arretrati, con riferimento a quelle elaborate da Tuttoscuola su dati Aran.

Profilo professionale Anzianità Arretrato (cifra lorda) Arretrato (cifra netta) Collaboratore scolastico 0-8 285,70 195,46 9-14 310,40 211,91 15-20 329,30 224,18 21-27 348 236,31 28-34 362,60 245,80 35+ 372,70 252,36 Assistenti amministrativi/tecnici 0-8 320,50 218,51 9-14 352,50 239,24 15-20 377 255,13 21-27 401,70 271,16 28-34 419,10 282,45 35+ 432,20 290,94 Docente scuola dell’infanzia ed elementare 0-8 369,90 248,36 9-14 410,50 274,45 15-20 446,60 297,66 21-27 482,90 321,02 28-34 514,90 341,54 35+ 542,40 359,25 Docente scuola media 0-8 401,70 271,15 9-14 449,60 302,23 15-20 490,20 328,54 21-27 530,80 354,88 28-34 571,40 379,87 35+ 600,40 395,78 Docente diplomato Ist. Sec. II grado 0-8 369,90 250,52 9-14 410,50 276,85 15-20 446,60 300,27 21-27 497,50 333,26 28-34 532,30 355,84 35+ 559,80 373,53 Docente laureato Ist. Sec. II grado 0-8 401,70 271,15 9-14 461,20 309,75 15-20 506,10 338,87 21-27 562,80 375,07 28-34 600,40 395,78 35+ 630,90 412,66 Direttori Servizi Generali e Amministrativi 0-8 422,10 284,37 9-14 472,80 317,26 15-20 517,70 346,39 21-27 565,60 376,66 28-34 613,50 402,94 35+ 661,40 429,36

