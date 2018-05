Giro d’Italia 2018: tappa 4 Catania-Caltagirone, percorso e altimetria.

Ancora nella prima settimana del giro d’Italia 2018, gli atleti si preparano alla quarta gara, partendo dalla Sicilia. Dopo aver già macinato diversi chilometri in appena 3 giorni, il giro si sposta finalmente in Italia, saranno quindi 18 le tappe che si gareggeranno in territorio italiano. Le prime mete Sicilia (con l’Etna), Calabria e Campania. Infatti la quarta tappa, prevista per il giorno 8 Maggio, vedrà il percorso Catania- Caltagirone, percorso giudicato perfetto per i colpi di mano, ma con non poche difficoltà, vista anche la presenza di due gran premi della montagna.

Quarta tappa: percorso e altimetria

La quarta fase prevede Catania- Caltagirone (di 198 Km), con tappa molto mossa dal punto di vista altimetrico (contando anche diverse salite). Il percorso prevede numerose curve e strade con carreggiata di larghezza variabile e con fondo a volte usurato, in più anche i saliscendi rappresenterebbero un ostacolo. Gli attraversamenti cittadini possono presentare tratti più complicati. Per quanto riguarda la parte conclusiva, gli ultimi 5 km sono interamente urbani. C’è pertanto da segnalare la presenza di un breve tunnel (seppur illuminato) ed il tratto dai 3km ai 2km interno al centro storico a carreggiata ristretta. L’ultimo Km invece del tutto svolto in salita con pendenza fino al 13%. Rettilineo finale in asfalto di 300 m e largo 7.5 m.

Il giorno successivo si darà già il via alla quinta tappa, senza nemmeno un attimo di fiato. La competizione vede infatti i ciclisti impegnati in Agrigento- Santa Ninfa (153 Km) con addirittura tre gran premi della montagna nel proprio percorso. Giovedì 10 Maggio ci sarà tappa numero 6 con percorso Caltanissetta- Etna (164 Km). Il primo giorno di riposo è previsto il 14 Maggio, tra la nona e la decima tappa. Si riprenderà la competizione il giorno seguente con Penne- Gualdo Tadino (239 Km), in media montagna.

