vuoi scommettere? il programma di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti su Canale 5

Chi l’avrebbe mai detto che Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, madre e figlia, si sarebbero ritrovate un giorno, fianco a fianco, a condurre un programma televisivo. Ebbene, dal 17 maggio, su Canale 5, andrà in onda il nuovo format Vuoi scommettere?, riedizione di Scommettiamo che?, famosa trasmissione di Rai 1 che andava molto in voga negli anni Novanta. Condotta da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, il format ha sempre appassionato i telespettatori, che saranno sicuramente pronti ad accettare questo nuovo esperimento.

Aurora, direttamente dal proprio profilo Instagram, fa sapere di sentirsi emozionata e onorata per l’opportunità che le è stata concessa; ovvero condurre una prima serata accanto alla donna che stima e apprezza di più.

Dal canto suo, la madre, reduce da un meraviglioso Festival di Sanremo, è orgogliosa e felice di mettersi in gioco per la prima volta in un programma proprio.

Aurora, ogni sera, sarà l’inviata speciale che accompagnerà i sette concorrenti nelle loro sfide.

Sfide, o per meglio dire, scommesse, che saranno inerenti alla loro vita quotidiana, ai loro hobby e alle loro abilità nascoste.

Vuoi scommettere? nuovo show di Canale 5

Vuoi scommettere sarà articolato in cinque puntate. I sette protagonisti, con coraggio, dovranno affrontare prove fisiche, di resistenza, di concentrazione, sfide quasi impossibile. Il motto principale sarà scommettere sulla riuscita finale dell’impresa. Ogni puntata vedrà un premio in denaro, che solo uno dei concorrenti potrà aggiudicarsi.

Una vera e propria scommessa anche per la stessa showgirl svizzera; già pronta, in tutto e per tutto, a cominciare questa nuova avventura, sotto la guida di Roberto Cenci, regista del programma.

L’intera troupe e le conduttrici sono pronte a scommettere che il nuovo programma in onda su Canale 5, dal 17 maggio, vi piacerà a tal punto da tenervi incollati al teleschermo.

