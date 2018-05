Eurovision Song Contest 2018: partecipanti e semifinale. Diretta su Rai 4

La sessantatreesima edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà a dall’8 al 12 aggio a Lisbona, nella famosa Altice Arena. Quest’anno, in rappresentanza del nostro Paese, parteciperà il duo Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo con la canzone Non mi avete fatto niente. Il brano è stato però presentato in una versione modificata per adattarla al contest europeo.

L’Eurofestival è un contest musicale nato nel 1956 e organizzato ancora oggi dall’Unione Europea. La prima edizione si tenne il 24 maggio a Lugano, in Svizzera. Vi parteciparono, all’epoca, soltanto sette paesi; i Paesi Bassi, la Svizzera, il Belgio, la Germania Ovest, la Francia, il Lussemburgo e l’Italia. Nell’edizione 2018, ospitata dal Portogallo, sono ben quarantatre i Paesi in gara.

Eurovision song contest 2018: Lisbona, questa sera prima semifinale

Questa sera, live su Rai 4, avremo la possibilità di assistere alla prima semifinale, durante la quale si esibiranno diciannove stati e potranno votare solo Portogallo, Regno Unito e Spagna. Durante la seconda semifinale, che si disputerà giovedì 10 maggio, potrà votare invece anche l’Italia; qui si esibiranno altri diciotto Paesi.

Solo venti degli Stati che parteciperanno alla prima e alla seconda semifinale, avranno la possibilità di passare in finale ed esibirsi sul palco, in eurovisione, sabato 12 maggio.

L’Italia, come ogni anno, fa parte dei cosiddetti Big Five, ovvero i cinque Paesi che supportano economicamente l’evento. Insieme alla Germania, alla Spagna, alla Gran Bretagna, alla Francia e al Paese ospitante, ovvero il Portogallo, ha il diritto di passare direttamente in finale, senza esibirsi durante le qualificazioni.

Come ogni anno, l’onore di ospitare l’European Song Contest, spetta alla nazione che ha vinto l’anno precedente. La scorsa edizione è stata vinta dal portoghese Salvador Sobral, con la canzone Amar pelos dois. Il concorso si è svolto nella città di Kiev, in Ucraina e la finale si è celebrata il 13 maggio 2017. Quest’ultima si era a sua volta aggiudicata la vittoria nel 2016 con la canzone 1944 della giovane cantante Jamala.

