Esplosione a Crotone: due morti e diversi feriti. Paura tra la gente

Esplosione a Crotone, crolla un appartamento. Morti e feriti, paura tra la gente.

Una violenta esplosione ha causato il crollo delle mura interne di un appartamento. E’ successo ieri, in tarda, serata, in un appartamento di Crotone, nel quartiere Lampanaro. L’onda d’urto ha sbriciolato le pareti dell’abitazione al terzo piano, senza tuttavia causare il crollo dell’intero edificio.

Esplosione a Crotone: due morti e diversi feriti

Ci sono due vittime: Rita Murgeri e il suo compagno Saverio Romano, rispettivamente di 55 e 43 anni. Le tre nipotine della coppia sono rimaste ferite. La più piccola, di 4 anni, è rimasta gravemente ustionata alla testa. Un’eliambulanza l’ha immediatamente trasportata in un centro specializzato in ustioni a Bari. Le altre due bambine, di 7 e 10 anni, sono invece state ricoverate all’ospedale di Crotone. Con loro anche la mamma, ferita in modo lieve. E’ invece rimasto illeso il papà, che si trovava con loro nell’appartamento.

Esplosione a Crotone: indagini e rilievi

Sono intervenuti, in seguito all’esplosione, il questore di Crotone Claudio Sanfilippo e il pm Alessandro Riello. I tecnici dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Ad una prima analisi si è ipotizzato una fuga di gas, dovuta al malfunzionamento di una bombola. Ora i vigili del fuoco dovranno anche valutare l’impatto del crollo sull’intera palazzina e verificarne la sismicità.

Il forte boato, scaturito dall’esplosione, è stato avvertito anche a centinaia di metri di distanza. Molte persone, spaventate, si sono radunate intorno all’edificio.

