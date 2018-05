Elisabetta Belloni premier? Salgono le quotazioni. Le indiscrezioni.

Continua a crescere la rosa dei nomi papabili per il ruolo di premier scelti dal Quirinale. La decisione finale spetterà ovviamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che scioglierà le riserve a breve. Ma l’ipotesi di un governo neutrale che regga dovrà scontrarsela con i pareri discordanti di Lega e Movimento 5 Stelle. Questi ultimi stanno studiando la sfilza di nomi che impazza sui giornali per capire come e se far cadere il governo “di servizio”. Anche per questo motivo la scelta di Mattarella non sarà tra le più facili; l’idea è quella di mettere sulla poltrona che conta un nome importante e tosto; che sappia mettere il bastone tra le ruote alle intenzioni negative delle forze politiche contrarie. Tra i nomi più recenti comparsi in rosa, spiccano quelli di due donne. Da una parte Elisabetta Belloni; dall’altra Lucrezia Reichlin. Ecco le ultime indiscrezioni.

Elisabetta Belloni premier? Quotazioni in ascesa

Di quotazioni in ascesa per Elisabetta Belloni premier ne ha parlato il Corriere della Sera. Il “governo neutro” sarà un esecutivo composto da personalità a cui Mattarella chiederà di non candidarsi alle prossime politiche. Un governo di tregua, che possa traghettare il Paese fino a dicembre. Probabilmente un governo con un premier femminile. Il quotidiano milanese cita il nome di Elisabetta Belloni, di professione diplomatica; segretario generale del ministero degli Esteri, già capo di Gabinetto della Farnesina nel 2015.

Un nome che potrebbe non essere sgradito al Movimento 5 Stelle, “anche se agli Esteri ha saputo resistere con nervi saldi pure dopo le molte nomine decise da Matteo Renzi e da Angelino Alfano”. Vien da sé che il nome di Elisabetta Belloni potrebbe essere papabile sia per la poltrona degli Esteri – come Ministro di questo esecutivo d’emergenza – sia per la poltrona di Palazzo Chigi.

Non solo Elisabetta Belloni: si fa anche il nome di Lucrezia Reichlin

Tra i nomi “rosa” usciti nelle ultime ore è emerso anche quello di Lucrezia Reichlin, docente alla London Business School. Cresciuta in una famiglia comunista (padre PCI e PDS, madre fondatrice del Manifesto), classe 1954, la Reichlin ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale alla Ricerca alla BCE di Francoforte dal 2005 al 2008; ed è componente del cda di Unicredit e Messaggerie Italiane. Economista di tutto rispetto, la Reichlin ha però affermato di non sapere nulla su una probabile chiamata da Mattarella.

O meglio, a dirlo è stato la madre, Luciana Castellina; che in un’intervista a TPI ha commentato le ultime indiscrezioni della stampa in merito. “La prima a essere sbigottita di queste indiscrezioni è lei. Nessuno le ha fatto neanche una telefonata. Mia figlia vive a Londra e non è legata ad alcun gruppo specifico. Ma ogni tanto il suo nome viene fuori in queste circostanze”. Per la Castellina è un fatto che avviene di frequente; anche se alla fine viene incaricato sempre qualcuno “che è appoggiato da un potentato locale”.

