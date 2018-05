Poste Italiane: offerte Postemobile in ricaricabile e portabilità.

Tra gli operatori telefonici presenti in Italia spicca anche quello di Poste Italiane, vale a dire Postemobile. Si tratta di un operatore virtuale che mette a disposizione degli utenti interessati un’ampia gamma di offerte e promozioni. I clienti di Poste Italiane potranno usufruire anche di funzioni adatte a integrare i servizi finanziari e informativi del Gruppo: si pensa ad esempio al mobile commerce, al mobile banking o a un’altra tra le tendenze sempre più crescenti, ovvero quella dei pagamenti mobile.

Poste Italiane: come attivare la SIM Postemobile

Per attivare una Sim PosteMobile bisognerà semplicemente recarsi in un ufficio di Poste Italiane. L’attivazione della Sim può essere effettuata anche contattando il numero verde 800.100.160. Qualora si provenga da un altro operatore, è possibile effettuare la portabilità del numero, passando così sotto l’egida della compagnia telefonica di Poste. Generalmente la procedura legata alla portabilità del numero ha una durata di massimo 48 ore.

Poste Italiane: le migliori offerte Poste Mobile ricaricabile

Sul sito internet di Postemobile è possibile dare uno sguardo approfondito alle offerte in ricaricabile e in abbonamento messe a disposizione dalla compagnia. Andiamo quindi a dare un’occhiata rapida ma dettagliata delle migliori offerte ricaricabile di Poste Mobile. Che ovviamente, in base al prezzo, variano per quantitativo di minuti e Giga a disposizione. Si comincia così con Creami WOW 5GB, che propone 500 minuti di chiamate e 5 GB di traffico dati al prezzo di 7 euro mensile. Si prosegue quindi con Creami WOW 10GB, che di fatto raddoppia minuti e Giga in cambio di 10 euro ogni rinnovo.

Un’altra offerta ricaricabile interessante è Creami Revolution: 1000 minuti e 7 GB di traffico dati. Il piano tariffario dipende dalla scelta dell’utente, e parte da 8 euro al mese per un vincolo semestrale. Ci sono poi i piani Creami Giga 1, 3 e 5, con 1000 minuti in dotazione; e dove i numeri rappresentano i GB di traffico dati offerti. Il prezzo? Rispettivamente 10, 12 e 16 euro ogni rinnovo.

Poste Italiane: le migliori offerte Poste Mobile in abbonamento

Tra le offerte in abbonamento di Poste Mobile annoveriamo la Zero Pensieri Infinito. Al costo di 34 euro mensili, si avrà diritto a minuti e sms illimitati verso tutti e a 1 GB di traffico dati. Nell’informativa si legge che al costo mensile del Piano bisogna aggiungere l’importo della tassa di concessione governativa (5,16 euro mensili per Uso privato e 12,91 euro mensili per Uso affari). Inoltre, al momento dell’attivazione bisognerà comunicare la modalità di pagamento della fattura: addebito su conto corrente o su carta di credito Cartasi.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM