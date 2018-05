Cronaca ultime notizie: Pamela Mastropietro, le reazioni dopo il funerale

Sabato 5 maggio, nella Chiesa di Ognissanti a Roma, si sono celebrati i funerali di Pamela Mastropietro; la diciottenne romana uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio scorso a Macerata, ritrovata due giorni dopo in due trolley.

Alla celebrazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Roma, Virginia Raggi e l’Ambasciatore Nigeriano in Italia.

Come ben sappiamo, per il delitto è indagato il pusher nigeriano Innocent Oseghale, ora in carcere insieme ad altri due connazionali, accusati di concorso in omicidio.

Pamela Mastropietro violentata e drogata da Oseghale

Cronaca ultime notizie: le parole del parroco, il dolore della madre

Tra il dolore e lo sgomento generale, commovente l’omelia di Don Francesco. Il parroco della Chiesa di Ognissanti, gremita di persone, ha invitato i giovani a non perdere le speranze per il futuro e ha tenere sempre viva la fiamma del ricordo della giovanissima Pamela.

La madre e alcune amiche della ragazzina, in lacrime, hanno voluto ricordarla come un’adolescente serena, piena di vita; con la voglia di superare tutti i problemi che si erano venuti a creare. Ancora non riesce a darsi pace, la madre, per la vicenda atroce che ha visto protagonista sua figlia, di appena 18 anni. Si sarà fidata, continua la donna, delle persone sbagliate.

Cronaca ultime notizie: l’ambasciatore nigeriano

L’Ambasciatore della Nigeria in Italia, accompagnato dal presidente della comunità nigeriana, ha voluto prendere parte in prima persona alla celebrazione dei funerali. Ha inoltre lasciato alla madre di Pamela un forte messaggio di cordoglio, pregando che continui ad avere la forza di andare avanti, di lottare per sua figlia e per la verità sulla sua morte.

Dal canto loro, in nome del ricordo di Pamela, la sua famiglia e i suoi amici hanno dato vita ad una rete di sostegno per i giovani in difficoltà; con la speranza che casi del genere non si ripetano, perché nessun ragazzo dovrebbe mai sentirsi solo o abbandonato.

Maria Iemmino Pellegrino

