Poste Italiane: assunzioni consulenti al sud in estate. Requisiti e posti.

Poste Italiane assume. Ma stavolta i profili ricercati non riguardano i postini; bensì i consulenti finanziari. Non è ben specificato il numero dei posti disponibili; questi ultimi dipenderanno infatti dalla copertura che necessita la particolare area territoriale di riferimento. Le posizioni sono aperte in diverse regioni italiane; tra cui anche quelle meridionali. Dove peraltro il limite anagrafico sarà differente rispetto a quello delle altre regioni italiane. I requisiti richiesti spaziano dal possesso di determinati titoli formativi (laurea) e anagrafici; mentre le domande per candidarsi alla posizione lavorative dovranno essere inviate entro e non oltre giovedì 24 maggio 2018.

Poste Italiane assume: ecco i profili professionali ricercati

Poste Italiane assumerà a breve giovani laureati in discipline economiche. Che saranno chiamati a ricoprire il ruolo di consulente finanziario e assicurativo. Il profilo richiesto sarà dunque in grado di fornire alla clientela tutte le informazioni necessarie relative ai servizi finanziari e assicurativi del gruppo. Per tale motivo Poste Italiane richiede tra gli altri requisiti anche spiccate doti commerciali; con forte orientamento al cliente e dinamismo.

Il Gruppo non ha comunicato un numero preciso di posti disponibili. Infatti, saranno prese in considerazione le candidature che rispettano i requisiti. E saranno effettuate tante assunzioni quante ne avrà bisogno l’azienda. In base alle proprie esigenze territoriali e numeriche. Per ciò che concerne l’assunzione, questa avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante. La durata di quest’ultimo? 3 anni.

Poste Italiane assume consulenti finanziari: requisiti richiesti

I requisiti richiesti riguardano il possesso del diploma di laurea in discipline economiche. Più in particolare è richiesta una laurea in almeno una delle seguenti materie. Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Bancarie e Assicurative; Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Economia Intermediari Finanziari, Scienze Statistiche. Il punteggio finale conseguito non dovrà essere inferiore a 102/110.

Per quanto riguarda il requisito anagrafico, i candidati dovranno avere massimo 29 anni. Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per le regioni del Sud. In particolare per: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia; Calabria, Sicilia e Sardegna.

La ricerca di Poste Italiane è su livello nazionale. I candidati dovranno recarsi sulla pagina dedicata del portale. E quindi inviare la propria candidatura entro il 24 maggio.

