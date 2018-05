Iliad mobile, segnale al via. Come verificare la copertura in Italia

Iliad mobile, un nome che entusiasma i consumatori che attendono da tempo l’arrivo dell’operatore francese in Italia. La compagnia ha attivato la rete in tutte le regioni italiane, inaugurando così il proprio segnale. Ovviamente, come per qualsiasi altro operatore, bisognerà dapprima verificare se la zona di riferimento abbia sufficiente copertura prima di gettarci nel panorama delle tariffe low-cost della compagnia. Va precisato che la rete Iliad risultava già visibile in alcune Regioni italiane; ma ultimamente la copertura ha registrato nuovi progressi, spostandosi anche in altre Regioni. Segno inequivocabile che ormai ci siamo; e che a breve potremo venire a conoscenza delle (vantaggiose) offerte.

Iliad mobile in Italia: ecco come verificare la copertura

Per verificare la presenza della rete Iliad sul proprio territorio sarà sufficiente utilizzare il proprio dispositivo. Recarsi quindi sulle Impostazioni e selezionare Reti. Infine, selezionare gli Operatori di Rete disponibili e quindi Cercare reti (o Ricerca Reti). Dopo una ricerca che partirà in automatico sarà segnalato un elenco di operatori di rete disponibili. Per quanto riguarda Iliad, la si può trovare sotto il codice numero 22250. Laddove “222” rappresenta il codice relativo all’Italia e “50” sta per l’effettivo codice dell’operatore. Generalmente dovrebbe comparire: ciò significa che la copertura è presente, ma ovviamente non ancora disponibile.

Iliad mobile in Italia: offerte low cost già pronte per il lancio?

La comparsa del nuovo operatore tra le reti disponibili rappresenta comunque un’ottima notizia per chi attende le tariffe Iliad. E nel frattempo sono già apparse le prime indiscrezioni sui pacchetti delle offerte. Due tariffe sarebbero infatti pronte: una base, l’altra che offre contenuti più consistenti.

Per ora si parla di un’opzione standard comprendente 500 minuti e 5 GB di traffico dati al prezzo di 2,90 euro al mese. Per quanto riguarda la seconda offerta, invece, potremmo avere a disposizione un pacchetto di minuti illimitati e ben 30 GB di traffico internet a soli 9,90 euro al mese.

Si tratta solo di rumors, ma qualora venissero confermati, sarebbe un duro colpo per le altre compagnie. Va comunque precisato che tali bundle potrebbero essere validi solo come prezzo di lancio per la promozione della compagnia in Italia. Non appena avremo notizie certe e aggiornamenti ufficiali a riguardo, non esiteremo a comunicarveli.

