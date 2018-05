Governo ultime notizie: Lega-M5S lite su Giorgetti e trattativa bloccata

Governo ultime notizie: Lega-M5S, lite su Giorgetti premier, cosa stanno trattando

La trattativa tra Movimento 5 Stelle e Lega prosegue. Il tavolo composto da parlamentari e tecnici di entrambe le forze politiche è al lavoro per un confronto sul contratto di Governo. I protagonisti annunciano un esecutivo del cambiamento. Esprimono soddisfazione perché a più di due mesi dalle elezioni appare più concreta la possibilità di far nascere un governo giallo-verde. Parlano di ‘significativi passi in avanti’. Intanto ci sono nodi da risolvere. Insieme ai temi da mettere in agenda e alle priorità programmatiche vi è un primo scoglio da superare. Ovvero il nome del premier che dovrà guidare il governo. Dovrà essere gradito ad entrambe le forze politiche ma dovrà avere anche il benestare del Presidente della Repubblica.

Governo ultime notizie, Giorgetti premier o staffetta Di Maio-Salvini?

Nei giorni precedenti l’ipotesi più accreditata sembrava quella che porta al nome del vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti. E secondo alcune fonti è ancora cosi. Ma non è detto. Tanto che ha preso il via nelle ultime ore un’altra possibilità. In mattinata si è infatti parlato di una staffetta tra Di Maio e Salvini con la guida del governo prima all’uno e poi all’altro. Ma anche su questo pare vi siano numerose riserve. L’altra strada è quella che porta ad un premier che non sia indicazione di nessuna delle due forze politiche.

Governo ultime notizie, i nomi dei papabili premier

Proprio alla ricerca del terzo nome sono spuntate altre ipotesi. In ordine sparso ricordiamo: Giulia Bongiorno, Enrico Giovannini ma anche Franco Frattini e il presidente di Fincantieri Giampiero Massolo. C’è da discutere la lista dei ministri. Una lista che dovrà essere sottoposta all’attenzione del Quirinale. E non è tutto. Perché l’astensione benevola di Forza Italia e di Berlusconi sul governo di prossimo avvio avere come condizione la condivisione più o meno esplicita dei percorsi sia sui temi che sulle persone che andranno a ricoprire ruoli e funzioni importanti.

