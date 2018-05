Prezzo benzina, diesel e gpl: aumenti in Italia in vista dell’estate

Prezzo benzina, diesel e gpl: aumenti in Italia in vista dell’estate

Pian piano tutti i marchi distributori di benzina sul nostro territorio reagiscono all’aumento del prezzo del petrolio in atto da circa un mese. Una crescita di circa 10 dollari al barile che naturalmente non poteva lasciare i prezzi della benzina intoccati.

E così ecco i ritocchi al rialzo che colpiscono non solo benzina, ma anche Diesel, GPL, metano.

Come il MISE con il suo Osservaprezzi comunica, la media dei prezzi è di 1,602 euro al litro per la benzina self service e di 1,727 per quella servita. Il diesel è pagato rispettivamente 1,473 e 1,602

In particolare per la benzina si va self service dal 1,603 euro al litro di Esso al 1,611 di TotalErg. Rimangono al di fuori i distributori no logo a 1,577.

Nel Diesel si passa da 1,474 sempre di Esso a 1,487 di Tamoil. I no logo sono a 1,451

Prezzo benzina, quanto costa il rifornimento servito

Per chi si fa servire i prezzi vanno nella benzina dal 1,701 di Tamoil al 1,793 di Api-IP, con i distributori no logo a 1,618.

Chi usa il diesel dovrà pagare una tariffa compresa tra il 1,582 di Tamoil e il 1,666 sempre di Api-IP, i no logo sono in questo caso a 1,492 euro al litro.

Nel GPL invece si varia tra 0,629 di Tamoil e 0,658 di Esso, con i marchi no logo che vendono a 0,624 euro al litro.

Non si parla di litri ma di kilogrammi nel caso del metano. Per cui il prezzo più alto è quello praticato sempre da Tamoil con 0,984, mentre il più basso è il 0,944 di Esso. Qui le tariffe dei distributori non di marca non sono le più basse per una volta, con quel 0,953 che si rivela maggiore del prezzo di Esso.

Vedremo nelle prossime settimane se le tensioni mediorientali che stanno facendo innalzare i prezzi si placheranno o continueranno a imprimere una spinta verso l’alto al costo del pieno

SEGUICI SU FACEBOOK E TWITTER

RIMANI AGGIORNATO: ISCRIVITI AL FORUM DI TERMOMETRO POLITICO A QUESTO LINK