Maglia Roma 2018/19: ecco le prime immagini della prima divisa.

A stagione quasi conclusa, anche la Roma ha già pronta la nuova divisa per il prossimo campionato. I giallorossi vogliono sfoggiare la loro maglia home già contro la Juventus, Domenica all’Olimpico. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo da parte della Nike, che ha reso disponibile l’uscita delle nuove maglie per l’ultima partita casalinga della stagione.

Immagini e dettagli della divisa home

La maglia della Roma dovrebbe essere, come tradizione da rispettare, soprattutto rossa. A differenza di quest’anno, cambia il colletto sia nel giallo sia nella forma ed una sottile stampa grafica davanti e sul retro. Dentro al colletto la scritta “Roma Siamo Noi“, diventato lo slogan del Club già da qualche stagione. Presente poi il logo di Qatar Airways, sponsor della squadra da poche settimane. Pantaloncini rossi e calzettoni gialli a completare la divisa di casa. Lo sponsor tecnico è invece Nike. Il logo dello sponsor si troverà a destra, all’altezza del petto, mentre lo stemma sarà posto sul lato sinistro.

Maglia Roma e le ultime di stagione. A un passo dalla Champions

La Roma, ad appena 2 giornate dalla fine, cerca di blindare il terzo posto che ha il sapore di Champions diretta. La stagione dei capitolini è stata positiva, con il sogno finale di Champions sfumato per un gol. I giallorossi affronteranno in casa la Juventus, già decretata Campione d’Italia, ancora una volta. Oltre a presentare la nuova maglia, la squadra di Di Francesco deve conquistare almeno un punto per garantirsi il gradino più basso del podio. All’ultima giornata affronterà invece il Sassuolo, squadra ormai salva. Ciò potrebbe garantire alla Roma un’agevole vittoria per consolidare la propria posizione in classifica e mantenersi distante dalla Lazio che si contenderà l’ultimo posto disponibile per la Champions (tramite preliminari) proprio con l’Inter, diretta inseguitrice. Alla Roma quindi spetta un grande impegno Domenica, contro una Juventus che non lascia punti per strada.

