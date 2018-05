Finale Europa League 2018: dove si gioca e quando.

Arrivati alla fase conclusiva dell’Europa League, il giorno che tutti attendono, il posto che tutti vogliono occupare. Il 16 Maggio al Parc Olympique Lyonnais di Lione Atlético Madrid e Marsiglia si contenderanno la finale. I Colchoneros hanno avuto ragione in semifinale contro l’Arsenal, battendo gli inglese per 1-0 al ritorno. L’andata terminò 1-1 in casa dell’Arsenal che trovò il vantaggio con Lacazette. Fu Griezmann a rimettere le cose a posto. Al ritorno è bastato il gol di Diego Costa (QUI le pagelle del match) e gli spagnoli sono approdati in finale. Per il Marsiglia è stato tutto più difficile contro il Salisburgo. L’andata in casa le aveva dato il doppio vantaggio grazie a Thauvin e N’Jie. Nei 90 minuti successivi gli austriaci hanno pareggiato i conti con il 2-0 di Haldara e autorete di Sarr. Dato il via ai supplementari, solo il gol di Rolando nei minuti conclusivi ha regalato l’approdo in finale.

Finale Europa League: dove si gioca e quando

Sarà Lione ad ospitare Marsiglia e Atlético Madrid, il 16 Maggio 2018 allo stadio Olympique Lyonnais. Due squadre molto diverse, da un lato la squadra di Rudi Garcia con un gioco molto predominante e predisposto alla fase offensiva, dall’altro i leoni del Cholo Simeone vantano una difesa ermetica e compatta ed una coppia d’attacco molto valida, come quella Griezmann-Diego Costa. Il fattore campo potrebbe rivelarsi importante e favorire i francesi che, in un certo senso, è come se giocassero in casa. Nonostante ciò, rimangono gli spagnoli i favoriti per la vittoria di questa competizione. La seconda squadra di Madrid ha acquistato molta sicurezza e consapevolezza negli ultimi anni, sfiorando l’impresa in Champions e giocandosi diverse finali. Una squadra pronta a fare della sua compattezza (e grinta) l’arma in più per abbattere anche l’ultimo ostacolo prima della Coppa. Gli ultimi 90 minuti di questa competizione vedranno gran calcio tra due realtà molto concrete, calcio predominante contro compattezza ed ermetismo. Una sfida d’orgoglio per alzare al cielo un trofeo di grande prestigio.

