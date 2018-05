Cinco De Mayo: tra derby britannici e conferme

Serata di grande boxe, quella avvenuta la notte del 5 Maggio negli USA e nel Regno Unito, con due match imperdibili per tutti gli appassionati: per il titolo mondiale dei pesi medi, Golovkin vs Martyrosyan; derby britannico tra Bellew e Haye.

Cinco De Mayo ha vinto il match

Nel mondiale dei pesi medi, la sera del “Cinco de Mayo”, Gennady Golovkin ha continuato la sua striscia positiva vincendo il match, tenutosi negli Stati Uniti (Carson) contro lo statunitense di chiare origini armene Vanes Martirosyan, il quale non riesce a resistere oltre i due round. Golovkin; il quale è solito a non badare troppo alla copertura, incassa anche qualche colpo del jab avversario, ma nonostante ciò, non è servito a impensierire il pugile kazako. Di fatto, al secondo round, “GGG” (alias del pugile); con una serie di colpi molto rapidi ed esplosivi riesce a portare a termine l’incontro per ko, ai danni dello statunitense ormai alle corde. Il match tra i due pugili è stato tuttavia frutto di un rinvio, causato da un caso di doping del precedente (e originario) avversario di Golovkin: il messicano Canelo Alvarez.

Derby britannico di alto livello

Non era previsto nessun titolo in palio; tuttavia, il match tra Tony Bellew e David Haye è stato di puro livello agonistico, con due pesi massimi di assoluta qualità. Haye tra i due era sicuramente il pugile più titolato; con una cintura nei WBA e un match perso contro Klitschko; questo match era però una rivincita contro Bellew, il quale lo sconfisse nel precedente match tra i due. La vendetta non è andata a buon fine, grazie anche alla prova maiuscola disputata da Bellew, che dopo cinque round ha portato a casa il match; con una serie di colpi e combinazioni da manuale della boxe; Il terzo round è stato una sorta di anticipo, di quello che è stato poi il verdetto finale, con una serie di atterramenti portati anche da Haye. Il colpo decisivo è stato il potente gancio sinistro di Bellow, che ha mandato al tappeto il rivale.

