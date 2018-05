Propaganda Live: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 11 maggio

Torna questa sera alle 21:10 su La7 Diego Bianchi, in arte “Zoro”, con il suo programma di satira politica Propaganda Live. Al centro della puntata si farà come sempre il punto della situazione politica attuale, con i recenti scambi tra Quirinale, Di Maio e Salvini e l’ultimo passo indietro annunciato da Silvio Berlusconi, con il conseguente via libera ad un governo M5S-Lega. Ad commentare le ultime notizie ci saranno il direttore del Tg di La7, Enrico Mentana e il direttore de L’Espresso, Marco Damilano.

Propaganda Live: ospiti e anticipazioni

Sempre tra gli ospiti fissi ricordiamo Paolo Celata, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi de La Stampa e l’immancabile Mirko “Missouri 4″. Tra gli ospiti musicali vedremo invece Adriano Viterbini dei “Bud Spencer Blues Explosion” e Memo Remigi.

Programma M5S-Lega, i 3 punti principali

Come in ogni puntata, l’ultima parte sarà dedicata alla Social Top Ten, con i tweet e i botta e risposta più divertenti della settimana. Nel corso della trasmissione non mancheranno ovviamente i tutorial di Marco D’Ambrosio, in arte “Makkox”. Inizio previsto dopo ‘Otto e mezzo’ di Lilli Gruber sulla rete di Urbano Cairo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM