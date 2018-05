Governo ultime notizie, PD attacca ‘M5S-Lega Governo dei debiti’

Governo ultime notizie, PD attacca ‘M5S-Lega sarà governo dei debiti’

Mentre è in corso la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Lega per la nascita del governo politico a più di due mesi dalle elezioni molti si chiedono come si caratterizzerà il prossimo esecutivo. Gli attori politici hanno promesso che renderanno subito chiare le loro intenzioni ed i loro programmi. Infatti è di oggi la notizia che contratto di governo sarà sottoposto al vaglio degli iscritti del Movimento 5 Stelle per l’approvazione online. Sarà dunque un governo che avrà punti chiari e rispetto al quale si conoscerà da subito il raggio d’azione nonché in profilo. Movimento 5 Stelle e Lega hanno tutto l’interesse a rinsaldare la fiducia con i rispettivi elettorati passando da accordi chiari e trasparenti.

Governo ultime notizie, Martina ‘Temo faranno solo il governo dei debiti’

Come si posizionano i vari gruppi parlamentari rispetto all’eventuale prossimo governo. Il Partito Democratico ha subito dichiarato la volontà di fare opposizione. All’indomani dell’annuncio di una possibile intesa tra M5S e Lega si sono immediatamente levate dal PD voci critiche e unanimi contro il nuovo esecutivo. Il segretario reggente Maurizio Martina oggi ha per esempio parlato di ‘governo dei debiti’. Più precisamente intervenendo a Radio Anch’io ha detto ‘temo che Lega e Cinque Stelle faranno solo il Governo dei debiti’. Ha motivato le sue preoccupazioni sui conti pubblici entrando nel dettaglio. ‘Flat tax e reddito di cittadinanza sono inconciliabili perché insieme creano più deficit e debito. Scaricheranno le risposte del governo sulle generazioni future’.

Governo ultime notizie, Renzi ‘Devono rispettare promesse folli e irrealizzabili’

Anche Renzi con un post su Facebook ha voluto parlare degli impegni assunti in campagna elettorale da M5S e Lega. Scrive Renzi ‘Devono rispettare le promesse folli e irrealizzabili che hanno lanciato e rilanciato sui social e nelle piazze: riusciranno a fare una sola aliquota al 15% (flat tax) e dare 1.680€ netti al mese alle famiglie senza lavoro con due figli? Cosa racconteranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza? Proveranno davvero a rimpatriare 600.000 persone e chiudere Ilva, bloccare Tav e Tap, fermare le grandi Opere? Avranno la forza di cancellare Jobs Act, Buona Scuola, le nostre leggi sui diritti civili e sociali? Hanno promesso tante cose. E su quelle promesse hanno vinto: chiederemo conto delle loro bugie elettorali, ogni giorno’. Quindi nel confermare una linea di ferma opposizione Renzi si dice convinto di una rivalutazione da parte dei cittadini delle forze riformatrici.

