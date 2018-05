Pazze di me: trama, cast e curiosità. Francesco Mandelli su Rai 3

Pazze di me è una commedia distribuita nelle sale cinematografiche nel 2013. Il film, diretto dal regista Fausto Brizzi, vede come protagonista Francesco Mandelli, famoso per la sua comicità surreale ne I soliti idioti. Al fianco di Mandelli ritroviamo ben otto coprotagoniste femminili, intrpretate da Loretta Goggi, Chiara Francini, Claudia Zanella; Marina Rocco, Valeria Bilello, Lucia Poli e Paola Minaccioni.

Nel cast, sottoliniamo il comico Gioele Dix, l’attore Flavio Insinna e la partecipazione straordinaria di Pif. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Federica Bosco e la canzone, che funge da colonna sonora è Meraviglioso amore mio, famoso brano di Arisa.

Pazze di me: questa sera, trama del film

Andrea è un personaggio fuori dagli schemi, costretto a vivere, dopo la scomparsa del madre, nella casa materna insieme a sette donne. La famiglia, tutta al femminile, è composta da una madre invadente, tre sorelle un po’ isteriche, la nonna e la badante di quest’ultima. Ad arricchire il quadretto familiare, una simpatica cagnetta. Come se la sua vita non fosse già abbastanza piena di figure in gonnella, un giorno Andrea incontra Giulia, dolce ragazza dinamica, alle prese con una storia d’amore fallita.

In casa, deve lottare contro la follia di sua sorella Beatrice. La ragazza è stata lasciata sull’altare dal suo fidanzato e, per questo motivo, gira per casa con l’abito da sposa, minacciando il suicidio.

Dal canto loro, le altre due sorelle vivono noncuranti della situazione, continuando a combinare guai in ogni dove.

Pazze di me: finale a sorpresa

Quando Andrea conosce Giulia, pensa che l’unica soluzione sia quella di fingersi orfano. L’inganno, però, viene subito scoperto e, quando la ragazza fa la conoscenza della sua famiglia, chiede ad Andrea di scegliere tra una vita con lei e una vita con loro.

Il protagonista si vede, così, costretto a lasciare il tetto materno per trasferirsi nell’appartamento di Giulia.

Una sera, però, dopo una serie interminabile di vicissitudini, Andrea incontra suo padre per strada, il quale neanche lo riconosce.

Da questo incontro, l’uomo decide che non è giusto scappare come fece suo padre e che bisogna dare una svolta alla propria vita. Chiede a Giulia di aspettarlo finché non avrà risolto i suoi problemi familiari e quelli delle tre sorelle.

Giulia, nel frattempo, si riappacifica con il suo ex fidanzato e lascia Andrea, che va a vivere in un monolcale. Nella più completa solitudine, per caso l’uomo ritroverà la sua ex fidanzata, Roberta.

