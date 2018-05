Governo ultime notizie: premier e ministri, cosa pretende Mattarella

Il Presidente Mattarella non ha intenzione di fare il passacarte di Salvini e Di Maio. In ogni caso, il governo giallo-verde pare destinato a nascere entro la fine della settimana prossima; detto ciò, sui punti chiave del programma e i ruoli centrali della squadra di governo, il Capo dello Stato pretende (e otterrà) delle garanzie. Innanzitutto, rassicurazioni verranno richieste sul profilo del prossimo premier; poi anche i ministri degli Esteri, degli Interni, dell’Economia e della Difesa dovranno essere scelti di concerto con lui.

Dunque, il Presidente del Consiglio dovrà avere solidi rapporti internazionali e conoscenza dell’economia; per la Farnesina poi via libera a una figura “moderata” che si sappia muovere tra i poli opposti della nostra tradizionale politica estera; atlantismo e terzomondismo, come ha sintetizzato qualcuno. Per il Viminale arriverà il nullaosta solo per una personalità che abbia delle relazioni consolidate con gli apparati di Sicurezza. Per la Difesa si cerca un esperto in grado di mantenersi in contatto costante con il Quirinale. Infine, per il MEF, Mattarella vuole un nome gradito a BCE ed Eurogruppo.

Insomma, nessun accento “sovranista” verrà avallato dal Colle. Il Capo dello Stato ha messo in chiaro che gli impegni internazionali dell’Italia dovranno essere mantenuti anche dal prossimo esecutivo. Una volontà che si intravede anche nell’attenzione che Mattarella sta mostrando nei confronti del “contratto” su cui continuano le trattative di 5 stelle e Lega. Gli snodi fondamentali rimangono reddito di cittadinanza, flat tax e pensioni; il Presidente della Repubblica teme che le misure prescelte – se attuate in simultanea e nella loro completezza – si mostreranno ben presto insostenibili per i conti pubblici. Ora, è necessario mantenersi su un percorso realistico e graduale. In pratica, andare al di là degli slogan.

