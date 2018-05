Eurovision 2018: favoriti finale e partecipanti Italia. Le quote

Tutto è pronto per il gran finale del contest musicale più atteso dell’anno. L’ultima serata dello European Song Contest 2018 si svolgerà questa sera a Lisbona. Nella Altice Arena e i rappresentanti delle ventisei Nazioni rimaste in gara, si sfideranno per contendersi la tanto ambita vittoria finale.

La serata, come è noto, verrà trasmessa in diretta su Rai 1, commentata da Federico Russo e Serena Rossi, direttamente dagli studi di Radio 2.

Eurovision 2018: i venisei Paesi rimasti in gara

In gara si esibiranno i 10 Paesi che si sono qualificati alla prima semifinale, i 10 della seconda semifinale e i cosiddetti Big Five; Italia, Francia, Germania; poi Regno Unito e Spagna, accompagnati dallo stesso Portogallo, Paese ospitante. Per quanto riguarda questi ultimi sei, ricordiamo che secondo un’antica tradizione accedono di diritto alla serata finale perché finanziatori e promotori dell’evento.

Finalisti e favoriti. Il programma della gara

I ventisei Paesi rimasti in gara sono, dunque Ucraina; Spagna; Slovenia; Lituania; Austria; Estonia; Norvegia; Portogallo; Regno Unito; Serbia. Poi ancora Germania, Albania, Francia, Repubblica Ceca; Danimarca; Australia; Finlandia; Bulgaria; Moldavia. Inoltre Svezia, Ungheria, Israele; Paesi Bassi; Irlanda; Cipro e ultima ma non meno importante l’Italia.

Eurovision 2018: attesa esibizione di Meta Moro

Particolarmente rilevante, la favorita di questa sessantatreesima edizione, ovvero la giovane Eleni Foureira, rappresentante dell‘Isola di Cipro, in gara con il brano Fuego. In dettaglio la meravigliosa canzone, il look estroso e l’accattivante scenografia hanno reso l’esibizione della Cipriota tra le più entusiasmanti.

Poi dal canto loro, grande attesa per il duo Ermal Meta e Fabrizio Moro, che si esibiranno sulle note di una versione riadattata di Non mi avete fatto niente; brano con cui i due talenti si sono aggiudicati la vittoria della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo.

Inoltre, durante la seconda fase di qualificazione, è stata diffusa un’anteprima dell’esibizione dei due cantanti italiani i quali, siamo sicuri, porteranno alto il nome della nostra Nazione, anche se appare poco quotata ad aggiudicarsi il premio finale.

