Segreti mortali: trama, cast e recensione del film in prima tv Rete 4

Maggie è una giovane madre che ha lasciato da poco il marito, e ha quindi deciso di trasferirsi con la figlia Eva, di 8 anni, in una nuova casa. La zona sembra tranquilla e da principio tutto procede in maniera serena. La vicina di Maggie, un’anziana signora molto gentile, si dimostra subito molto cordiale nei confronti della madre e della bambina. Quest’ultima si affeziona velocemente alla signora, la quale si offre così di tenerla a casa anche quando Maggie non c’è.

Segreti mortali: trama

Le cose sembrano andare avanti senza problemi, quando improvvisamente cominciano ad accadere delle strane cose. Nella casa si verificano infatti degli incidenti inspiegabili, che coinvolgono sempre la nuova proprietaria. Maggie decide così di indagare sulla sua nuova abitazione, e viene a sapere che la casa era stata abitata quarant’anni prima da una famiglia, la cui storia è rimasta avvolta nel mistero. La figlia degli ex-proprietari era infatti scomparsa molti anni prima, e la madre, presa dalla follia, era stata condannata all’ergastolo per l’omicidio del marito.

Segreti mortali: cast e recensione

Segreti mortali è un film americano pensato e girato dal regista Doug Campbell esclusivamente per la Tv. Il cast è composto dagli attori Angie Patterson, Patty McCormack, Violet Hicks, George Woods, Philip Boyd, Diane Robin, Orson Chaplin e Rod Sweitzer. L’attore Orson Chaplin è anche conosciuto per aver partecipato alla stagione Roanoke di American Horror Story. Si tratta di un film con una trama piuttosto semplice e già ampiamente collaudata, l’ennesimo della serie “casa maledetta” e conseguenti misteri da svelare. E’ comunque un buon thriller psicologico, in cui il regista riesce a mantenere alta la tensione del telespettatore. Consigliato agli amanti del genere che desiderano provare un po’ di paura, ma senza esagerare.

