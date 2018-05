WhatsApp: nuovo aggiornamento video e cancellazione messaggi

Nuove piccole modifiche, nuove novità in arrivo con l’aggiornamento di WhatsApp. L’applicazione che conta più di un miliardo di utenti è in continuo mutamento. A partire dal modo di visualizzare i video fino all’aumento del tempo di revoca dei messaggi. Come abbiamo già anticipato, queste, sono piccole modifiche che però non passano inosservate agli occhi degli utenti. Vediamole ora nel dettaglio.

WhatsApp: video in modalità PiP e schermo mobile

Con questo aggiornamento sarà possibile infatti visualizzare i video dei link provenienti da Instagram o Facebook dalla chat di WhatsApp. Prima di questo update l’applicazione apriva un nuovo URL, con queste modifiche invece gli utenti potranno rimanere nella chat. Sappiamo anche che prossimamente con la versione 2.18.51 di WhatsApp ci sarà la possibilità di ridurre ad icona un video e continuare ad usare le funzioni dell’app.

WhatsApp: modifiche ai gruppi e al tempo di revoca dei messaggi

Un’altra piccola novità riguarda i gruppi. Le nuove modifiche infatti permetteranno agli admin dei gruppi di rimuovere persone del loro stesso grado. Sarà possibile inoltre imporre limitazioni agli utenti di un gruppo per la modifica della descrizione e dell’immagine del gruppo. Sul fronte messaggi invece l’applicazione ha aggiunto 1 giorno, 1 ora, 8 minuti e 16 secondi in più per cancellare i propri messaggi. Allo stato attuale qualsiasi utente può inviare la richiesta di cancellazione nel tempo che vi abbiamo appena indicato, ma affinché l’azione possa andare a buon fine, l’altro utente deve ricevere tale richiesta. Questo aggiornamento sicuramente risolverà la maggior parte dei problemi di mancata cancellazione dei messaggi.

