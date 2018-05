Diretta Roma-Juventus: streaming, highlights e risultato – LIVE 0-0

10′ NAINGGOLAN! Break del belga che avanza fino al limite dell’area dove scarica un tiro col mancino che termina però anch’esso largo

10′ Ricordiamo che in contemporanea si gioca anche Sampdoria-Napoli, al momento ancora 0-0. Vi aggiorneremo anche sul risultato del Ferraris dovesse cambiare

8′ Dzeko! Break di Pellegrini che serve (non bene) il bosniaco solo in area di rigore. Il tiro del numero 9 termina altissimo

7′ Solita linea alta difensiva della Roma, non ne approfittano gli avanti della Juve

6′ Roma pimpante in questo avvio di gara

3′ Affaticamento muscolare per Khedira durante il riscaldamento, sostituito dunque da Matuidi in mediana

1′ PARTITI, PRIMO POSSESSO BIANCONERO

20:45 Catena di destra innovativa nella Juventus, che come detto schiererà De Sciglio e Bernardeschi da quel lato. Occhio agli inserimenti di Pellegrini nella Roma.

20:43 Squadre in campo.

20:37 Ormai manca solo una decina di minuti scarsa all’inizio. Squadre tra poco in campo.

19:56 Ufficiali le formazioni: Roma che scende in campo come anticipatovi, Juve che schiera De Sciglio e Barzagli, al posto di Lichtsteiner e Rugani oltre, a sorpresa, Bernardeschi al posto di Douglas Costa.

Diretta Roma-Juventus: le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Barzagli, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Mandzukic, Higuain. All. Allegri

Arbitro: Paolo Tagliavento

Diretta Roma-Juventus: dove vedere il match in tv e in streaming

La partita in tv si potrà vedere su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Premium Sport.

In streaming si potrà vedere su Sky GO, Now TV e Premium Play.

Diretta Roma-Juventus: il prepartita

Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta LIVE streaming di Roma-Juventus, match valido per la 37a giornata di Serie A che si disputerà oggi domenica 13 maggio 2018 alle ore 20:45 allo stadio “Olimpico” di Roma.

E’ un incrocio sempre bello e combattuto quello tra giallorossi e bianconeri, che però almeno stavolta non ha un peso specifico in termine di importanza di risultato.

I padroni in casa sono infatti ufficialmente qualificati alla prossima edizione di Champions League, gli ospiti attendono solo l’ufficialità per laurearsi campioni d’Italia per la settima volta di fila, sempre più record assoluto.

Nonostante ciò però ci aspettiamo un match combattuto ed aperto su ambo i fronti, essendoci negli ultimi anni una rivalità a tutto campo fra entrambe le squadre.

Sul fronte formazioni, nella Roma convocato Manolas che aveva avuto alcuni acciacchi nell’ultima settimana, ma in difesa dovrebbe partire comunque Juan Jesus al posto suo. Anche Strootman è recuperato ma dovrebbe lo stesso avere una maglia da titolare Pellegrini. Tornano dal 1′ Florenzi ed El Shaarawy.

Nella Juventus non ci sarà Cuadrado, squalificato, mentre Chiellini dovrebbe quantomeno sedersi in panchina. Chance dall’inizio per Lichtsteiner, in caso di 4-2-3-1 out Matuidi e dentro Douglas Costa con Mandzukic. Unica punta Higuain, rimasto in panchina per poi subentrare nella finale di Coppa Italia di mercoledì scorso.