Diretta Crotone-Lazio: streaming, highlights e risultato – LIVE 0-0

PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Diretta Crotone-Lazio: le probabili formazioni

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Trotta, Simy, Nalini. All. Zenga

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Caicedo. All. Inzaghi

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni

Diretta Crotone-Lazio: dove vedere il match in tv e in streaming

In tv sarà possibile vedere il match su Sky Calcio 1 e Premium Sport 2.

In streaming sarà invece visibile su Sky Go, Now TV e Premium Play.

Diretta Crotone-Lazio: il prepartita

Gentili lettori buon pomeriggio e benvenuti alla diretta streaming LIVE di Crotone-Lazio, match valido per la 37a giornata di Serie A che si disputerà oggi domenica 13 maggio alle ore 15:00 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone.

Sarà un match dalla posta in palio altissima.

I padroni di casa hanno disperatamente bisogno di punti salvezza, nonostante il Cagliari terzultimo (impegnato in casa della Fiorentina) sia indietro di un punto in classifica e Chievo (in trasferta a Bologna) e Udinese (in trasferta a Verona) siano invece a pari punti con i calabresi.

La Lazio con una vittoria sarebbe invece ufficialmente qualificata alla prossima edizione di Champions League con un turno di anticipo, complice la sconfitta casalinga di ieri sera dell’Inter contro il Sassuolo (leggi la cronaca di Inter-Sassuolo qui). In caso di pareggio invece i capitolini dovranno attendere l’esito dello scontro diretto che andrà in scena domenica prossima all’ “Olimpico“, nonostante i tre punti che ci sarebbero di differenza tra le due formazioni.

Sul fronte formazioni il Crotone dovrebbe scendere in campo con l’undici tipo, guidato in attacco da Trotta, Simy e Nalini, quest’ultimo giustiziere proprio dei biancocelesti nell’ultima giornata della scorsa stagione nella partita andata in scena proprio in questo stadio, quando salvò il Crotone con una doppietta storica.

La Lazio dovrà invece fare a meno obbligatoriamente di Parolo, Immobile e Luis Alberto, tutti e tre infortunati. In attacco sarà nuovamente Felipe Anderson ad accompagnare Caicedo.