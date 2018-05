NoiPa cedolino maggio: data accredito arretrati è un’incognita.

Non ci sono ancora notizie ufficiali da parte di NoiPa riguardo la data definitiva di erogazione degli arretrati per il comparto Difesa e Sicurezza. Finora si parla ancora di fine maggio come periodo designato per il versamento degli arretrati; per quanto riguarda gli aumenti stipendio, invece, toccherà attendere il mese di giugno. Gli attesi aumenti retributivi saranno infatti versati nel cedolino di giugno. Tornando agli arretrati, si attende invece un’emissione speciale, differente quindi da quella ordinaria.

NoiPa cedolino maggio: arretrati quando?

Per ora non si sa ancora nulla quindi sulla data della pubblicazione del cedolino arretrati. A chi ha chiesto quando sia possibile consultarlo soltanto, il sistema ha fornito una risposta che alcuni utenti hanno giudicato “evasiva”. Contribuendo pertanto ad aumentare il numero di critiche rivolte verso il portale amministrativo. “Al momento non abbiamo indicazioni ufficiali”, ha risposto NoiPa. “Continua a seguirci per eventuali aggiornamenti, grazie”. I più ottimisti e fiduciosi si aspettano notizie ufficiali nell’arco di questa settimana, e visti i tempi potrebbero anche esserci novità a breve.

NoiPa sfata i falsi miti su Facebook

In attesa di notizie più rassicuranti, la società ha inaugurato una nuova serie sulla sua pagina Facebook. Dedicata allo sfatare i falsi miti sulla società. Il primo falso mito riguarda la dicotomia tra pubblico e privato. C’è infatti chi pensa che NoiPa sia una società privata, ma il sistema ha tenuto a smentire questa bufala. “NoiPa, realizzato per il pagamento delle retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, è gestito dalla Direzione dei sistemi informativi e della Innovazione; struttura del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Quindi il rimando alla pagina Chi Siamo del sito ufficiale per chi vuole saperne di più.

