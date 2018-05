Noipa e dichiarazione dei redditi, come recuperare il codice pin.

Gli amministrati di NoiPa sono alle prese in questi giorni con la dichiarazione dei redditi. Dal 2 maggio fino al 23 luglio sarà possibile accettare, modificare o integrare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. NoiPa ha ricordato che per far ciò è sufficiente recarsi sul portale e accedere all’area self-service. Tra i numerosi servizi disponibili, infatti, figura anche quello della Dichiarazione Precompilata. Questa sezione permette agli amministrati di accedere al servizio. Per farlo bisognerà usare le stesse credenziali NoiPa. Qui si potrà entrare tramite codice fiscale e password, oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi. Nel primo caso bisognerà essere in possesso del codice Pin, da inserire per convalidare le operazioni effettuate. Ma nel caso lo si sia perso come fare? Ecco come recuperare il codice Pin per operare sulla dichiarazione dei redditi tramite NoiPa.

NoiPa e dichiarazione dei redditi: cos’è il codice Pin e come ottenerlo

NoiPa dedica una pagina apposita al codice Pin. Quest’ultimo è un codice numerico composto da 5 cifre unico per ogni dipendente e utile per accedere ad alcuni servizi online. Il Pin identifica ogni amministrato, assicurando sicurezza e riservatezza per ciò che riguarda l’accesso alle informazioni. Il portale ricorda infatti che “il Pin è strettamente personale e non va ceduto a terzi”. Ma come ottenere questo codice numerico per la prima volta?

Il Pin viene generato automaticamente e inviato all’indirizzo e-mail comunicato dall’amministrato che ne fa richiesta. La mail dell’assistito può essere comunicato agli operatori che effettuano l’immatricolazione del nuovo personale che entra a far parte dell’amministrazione NoiPa; oppure al cosiddetto RID, ovvero al Responsabile dell’Identificazione Dipendente.

NoiPa e dichiarazione dei redditi: come recuperare il codice Pin

È possibile che l’amministrato NoiPa smarrisca o non riceva il codice Pin. In questo caso può recuperarlo in maniera semplice e immediata. In caso di mancata ricezione del codice Pin si consiglia comunque di controllare la propria posta elettronica. E in particolar modo la casella di posta indesiderata (Spam). Se il messaggio non si trova qui, l’utente può rivolgersi al RID e chiedergli di verificare se l’indirizzo e-mail sia stato immesso correttamente nel sistema. In caso di smarrimento del codice Pin, l’amministrato può rivolgersi in qualsiasi momento al RID e richiederne uno nuovo.

Infine il dipendente che non può più accedere a NoiPa né all’indirizzo e-mail originariamente fornito, sarà chiamato a effettuare nuovamente la procedura di identificazione. Sostanzialmente sarà obbligato a ripetere la procedura di registrazione, comunicando al RID il nuovo indirizzo e-mail. A quest’ultimo sarà inviato il nuovo codice Pin che poi dovrà essere validato. Naturalmente l’indirizzo di posta elettronica comunicato dovrà essere univoco e non appartenente a un altro amministrato NoiPa. In conclusione, il sistema precisa che soltanto ed esclusivamente l’ultimo codice Pin risulterà valido.

