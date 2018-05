Poste Italiane: punti di ritiro e consegne di sera al via. Cosa cambia.

Una svolta storica, un cambiamento epocale. Così vengono salutate le novità di Poste Italiane dalla società stessa, che ha deciso di adattarsi ai tempi attuali e di ritagliarsi uno spazio importante nel settore dell’e-commerce. E così cambiano i turni di consegna, o meglio si arricchiscono di puntate serali e durante i weekend (sabato mattina, ma anche domenica su richiesta). E poi c’è la novità dei punti di ritiro, con apposito sportelli presenti in supermercati e centri commerciali dove i clienti possono andare a ritirare pacchi consegnati dai portalettere del Gruppo.

Poste Italiane: consegne serali e nei weekend, la novità

Le consegne serali sono partite in fase sperimentale solo nell’hinterland milanese; per poi approdare anche in altre regioni e città italiane, Genova in primis. Cambieranno dunque gradualmente lungo tutta la Penisola gli orari delle consegne. Che saranno ampliate anche alle fasce serali e al weekend. Sabato mattina, fino alle 14, ma anche la domenica, su richiesta dei clienti. Andando più nel dettaglio, l’orario di consegna sarà ampliato fino alle 19.45 per ogni giorno. Per l’occasione è prevista una folta pattuglia di 30 mila portalettere, che consegnerà pacchi fino a 5 kg con fasce orarie differenti in base alla destinazione.

Più consegne negli uffici durante la mattina; maggiori consegne di pomeriggio e sera nelle zone residenziali. A cambiare è anche l’equipaggiamento dei postini, con veicoli differenti (dai tricicli alle classiche quattro ruote) che consentano il trasporto di un peso maggiore rispetto alla corrispondenza tradizionale; senza dimenticare il supporto dei tablet per gestire meglio le consegne.

“Cambia completamente il lavoro dei nostri portalettere; una rete capillare che era legata al declino della corrispondenza tradizionale e ora ha una grande opportunità di sviluppo”. Tali cambiamenti si accodano alle conseguenze dell’esplosione dell’e-commerce. Poste Italiane ha infatti comunicato che nel primo trimestre 2018 le consegne del Gruppo hanno registrato un +50% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Poste Italiane: la novità dei punti di ritiro

Tra le ultime novità di Poste Italiane, vi è anche quella dei nuovi punti di ritiro. I clienti che avranno ordinato della roba e che attendono i pacchi dai portalettere del Gruppo, potranno anche scegliere di ritirare gli stessi tramite appositi armadietti che si troveranno in centri commerciali e supermercati. Un po’ come i punti di ritiro Amazon e non solo, che spesso vediamo nei grandi agglomerati di negozi. Insomma, più che un cambiamento un adattamento ai tempi che corrono. Con un investimento sempre più crescente nelle tendenze dettate dal commercio elettronico. E dalle nuove abitudini dei consumatori italiani.

