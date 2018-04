Poste Italiane: pacchi e raccomandate, cambia l’orario di consegna.

Nuovi orari per la consegna dei pacchi e raccomandate di Poste Italiane. La società cerca di adattarsi ai nuovi tempi ed estende alla fascia pomeridiana la consegna dei pacchi nelle case degli italiani. Andando più nel dettaglio i pacchi e le raccomandate potranno essere consegnate a casa fino alle ore 19.45. L’estensione delle fasce orarie si allunga anche al weekend. Infatti le consegne potranno avvenire anche nel giorno di sabato, fino alle ore 14. E non solo. Su richiesta dei clienti, le consegne potranno avvenire anche nei giorni festivi e durante le domeniche. Tutto invariato per quanto riguarda le consegne della corrispondenza tradizionale, che resterà in vigore nelle fasce orarie mattutine prestabilite.

Poste Italiane: consegna pacchi e raccomandate di pomeriggio e nel weekend

I nuovi orari di consegna introdotti nel nuovo servizio di Poste Italiane sono già stati avviati nella zona di Milano. Tuttavia non si dovrebbe attendere troppo prima che il servizio parte anche nelle altre città del Belpaese. La seconda città in cui entreranno in vigore i nuovi orari sarà sicuramente Genova. La novità rappresenta un adattamento dei tempi che viviamo; nonché un allineamento alle nuove tendenze degli italiani, che ormai acquistano online. In base a quanto riporta la società, infatti, lo sviluppo dell’e-commerce ha provocato un ingente movimento distributivi di pacchi di Poste Italiane. Si parla infatti di circa 40 milioni di pacchi nel solo 2017.

Il nuovo servizio prevede due reti differenti e al tempo stesso integrate, con turni di lavoro mattutini e pomeridiani. Secondo la società, questo cambiamento rappresenta la migliore risposta a una tendenza sempre più crescente in Italia, seppur in minor tono rispetto agli altri Paesi europei. Diminuisce infatti la classica corrispondenza tradizionale; mentre continua a crescere quella soprattutto legata agli acquisti online. Introdurre la consegna (su richiesta) anche di domenica e festivi, rappresenta infine un ulteriore servizio corrispondente alle esigenze dei “nuovi italiani”.

