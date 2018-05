Offerte di lavoro: Fastweb assume personale. Posti e requisiti.

Call center Fastweb di nuovo in Italia. E così, a partire da settembre 2018, la società potrebbe diffondere nuove offerte di lavoro sul nostro Paese. Il matrimonio triennale con Comdata, finalizzato ad assicurare la qualità del servizio, si dovrebbe fare entro il 30 settembre 2018. Una unione, quella tra Fastweb e Comdata Group, che farebbe la felicità di molti leccesi e cagliaritani in cerca di lavoro. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, sarebbero 220 i posti messi a disposizione. Ovviamente, al momento ancora non si sa nulla su posti effettivi e requisiti, né tantomeno sulle posizioni aperte che seguiranno la siglatura di questo accordo dalla durata triennale. La garanzia riguarda invece il numero dei posti di lavoro disponibili: 220.

Offerte di lavoro: call center Fastweb tornano in Italia, Calenda sorride

La notizia di riportare i call center in Italia è stata salutata positivamente anche dalle personalità politiche. Uno schiaffo alla delocalizzazione e un tentativo di rilanciare l’economia e l’occupazione nel nostro Paese. Tra gli obiettivi di Carlo Calenda, che ha salutato l’accordo con entusiasmo su Twitter. “Fastweb riporta in Italia le attività di assistenza telefonica attualmente svolte all’estero. È un risultato importante del Protocollo di autoregolamentazione promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. La battaglia contro le delocalizzazioni si può vincere”. La lotta alla delocalizzazione potrebbe essere anche un obiettivo del nuovo governo M5S-Lega che potrebbe prendere vita nel giro di qualche giorno.

Offerte di lavoro: Fastweb, le attuali posizioni aperte

In attesa delle nuove assunzioni di personale previste per settembre, diamo un’occhiata alla pagina Lavora con Noi di Fastweb; infatti l’azienda sta attualmente cercando alcune figure professionali. A cominciare dal Sales Commissioning Coordinator, ricercato su Milano, che avrà la funzione di Sales Administration nella gestione dei compensi della rete di vendita indiretta Consumer e Business. Sempre su Milano si ricerca un Network Operations Control Professional, specificamente nella funzione di Backbone; e specializzato nella gestione dei processi di Incident e Problem Management per la risoluzione dei guasti nella rete.

A Padova Fastweb assume a tempo determinato un/a Area Channel Sales Professional da inserire nel Canale Franchising per la Divisione Consumer & Small Business. Tornando al capoluogo lombardo, ma con frequenti trasferte a Roma, si ricerca un HR Business Partner; il cui ruolo sarà quello di relazionarsi costantemente con il management pe raggiungere i risultati di business prefissati.

Si prosegue quindi con il profilo di Developer con esperienza in Order Management e CRM; e con quello di Junior Analyst, con esperienza sempre in ambito Order Management e CRM. Le due figure sono ricercate sempre su Milano. Nel capoluogo lombardo un’altra posizione aperta è quella di Product Marketing Manager da inserire nel team Marketing Research & BI. Concludiamo quindi con le ultime due figure professionali ricercate su Milano a cui si offre un contratto a tempo indeterminato: Junior Project Manager e Junior Network Engineer.

