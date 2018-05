Governo 2018, ultime notizie: Conte o Sapelli premier, volata a due

Dopo l’ultima notte di negoziati tra Di Maio e Salvini, sarebbero rimasti in due i papabili per Palazzo Chigi. A differenza di quanto affermato nelle ultime ore non sembra verrà proposto un nome “secco” al Presidente Mattarella quanto piuttosto una rosa di candidati. Inoltre, nonostante abbiano detto che il premier del governo giallo-verde sarà un “politico”, i nomi con cui il capo pentastellato e il segretario leghista si presenteranno al Quirinale sono quelli di due “tecnici”; si tratterebbe, nello specifico, di Giulio Sapelli e Giuseppe Conte.

Governo 2018, ultime notizie: Conte o Sapelli premier, volata a due

Secondo diversi organi di stampa, il primo sarebbe più gradito alla Lega mentre il secondo dai 5 stelle; d’altra parte, era stato scelto da Di Maio per il dicastero della Pubblica Amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia del un suo ipotetico governo. Tuttavia, la situazione è molto più complicata.

Sapelli, economista di 71 anni, insegna Storia Economica ed Economia Politica alla Statale di Milano; un passato in Olivetti, Finmeccanica, Telecom, Barilla, Eni ma anche Unicredit ed Mps. Proprio il rapporto con le banche, secondo alcuni, lo renderebbe inviso almeno a una parte dei pentastellati. Senza considerare che in un’intervista a Linkiesta dell’anno scorso ebbe a dire: “Nulla mi leva dalla testa che il Movimento Cinque Stelle sia stata un’invenzione americana ed israeliana per condizionare la nostra politica”. Un tentativo che poi è sfuggito di mano”. D’altra parte, si ricorda anche una sua intervista del 2016 sul blog di Grillo in cui si mostrava abbastanza critico con l’Europa a trazione tedesca.

Conte, che invece di anni ne ha 54, è ordinario di Diritto Privato all’Università di Firenze e alla Luiss di Roma, oltre che vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM